Milli Piyango sonuçları açıklandı - 29 Kasım MPİ bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste Millipiyangoonline'da

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR? Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir.



Biletinde seçmiş olduğunuz numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsunuz. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriliyor:



Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı



Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı



Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.



Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletiniz varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksınız.



Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.



Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.