Milli Piyango sonuçları açıklandı - 29 Kasım MPİ bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste Millipiyangoonline'da
29 Kasım Milli Piyango sonuçları belli oldu. Kasım ayının son Milli Piyango çekilişi Sisal Şans tarafından Millipiyangoonline.com üzerinden canlı gerçekleşti. Çekiliş sonrası Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste Millipiyangoonline'dan kamuoyuna duyuruldu. MPİ bilet sorgulamaları bilet numarası girilerek öğrenilecek. Şans oyunu tutkunlarının gözü şimdi kazandıran numaralarda. İşte, 29 Kasım 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sonucu sorgulama ekranı.
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Her ayın 9,19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişinde, kasım ayında son çekiliş heyecanı gerçekleşti. Şans oyunu tutkunlarının rağbet ettiği Milli Piyango çekilişinde kazanan talihli bilet, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası belli oldu. 29 Kasım Milli Piyango sonuçları Millipiyangoonline ekranından takip edildi. Büyük ikramiyeyi kazanan numara 684045 oldu. 29 Kasım Milli Piyango çekilişi saat 15.30'da başladı ve 17.30'da amorti ve büyük ikramiye için numaralar çekildi.
Milli Piyango çekiliş sonuçları bugün belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan numara 684045 oldu. Çekilişin ardından ikramiye kazandıran tüm rakamlar açıklandı. Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştiriliyor.
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MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir.
Biletinde seçmiş olduğunuz numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsunuz. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriliyor:
Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı
Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletiniz varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksınız.
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.