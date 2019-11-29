Milli Piyango çekilişi saat kaçta? Milli Piyango canlı çekiliş

Milli Piyango 29 Kasım sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Piyango’nun bugün ki çekilişi sonucunda kişi veya kişiler büyük ikramiyenin sahi olacak. Her ay üç kez yapılan Milli Piyango çekilişinin sonuçları diğer şans oyunu sonuçları gibi Milli Piyango İdaresi’nin canlı çekiliş sayfası üzerinden görüntülenebiliyor. Bilet sahipleri çekiliş sonucunda ise biletleri MPİ sayfası üzerinden sorgulayıp ikramiyelerin sıralı tam listesini görüntüleyebiliyor.