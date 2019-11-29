Milli Piyango çekilişi saat kaçta? Milli Piyango canlı çekiliş
9, 19 ve 29 olmak üzere her ay üç kez gerçekleştirilen Milli Piyango’da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Büyük ikramiye üzerine hayaller kuran vatandaşlar, Milli Piyango’nun 29 Kasım tarihli çekiliş sonucunu heyecanla bekliyor. Sonuçlar önce canlı yayında ardından idarenin resmi sayfası üzerinden paylaşılacak. Peki, Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Milli Piyango 29 Kasım sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Piyango’nun bugün ki çekilişi sonucunda kişi veya kişiler büyük ikramiyenin sahi olacak. Her ay üç kez yapılan Milli Piyango çekilişinin sonuçları diğer şans oyunu sonuçları gibi Milli Piyango İdaresi’nin canlı çekiliş sayfası üzerinden görüntülenebiliyor. Bilet sahipleri çekiliş sonucunda ise biletleri MPİ sayfası üzerinden sorgulayıp ikramiyelerin sıralı tam listesini görüntüleyebiliyor.
2
Milli Piyango çekilişleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılıyor. Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de başlıyor. MİLLi PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU İÇİN TIKLAYIN.
3
Bilindiği üzere MPİ tarafından her çekilişe özel bir isim veriliyor. 29 Kasım Salı günü yapılan çekilişin adı da “Göbeklitepe Tarihin Sıfır Noktası” olarak belirlendi. Bugün yapılan çekiliş ise “112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası”na özel olarak ithaf edildi.
4
Milli Piyango'nun son çekilişi 19 Kasım 2019 tarihinde yapılmıştı. MPİ büyük ikramiye kazanan ilçeleri açıklamıştı. Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (İSTANBUL)- , İZMİR-MERKEZ olarak açıklanmıştı.