Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı - 9 Eylül Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı ve sıralı tam liste millipiyangoonline’da!
Milli Piyango sonuçları yapılan çekilişin ardından belli oldu. Şans oyunu oynayanların heyecanla takip ettiği çekilişin sonuçları millipiyangoonline'da erişime açıldı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayında gerçekleşen 9 Eylül 2021 Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye olarak belirlenen 4.000.000 TL'yi kazanan numara 461314 oldu. Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste millipiyangoonline üzerinden sorgulanacak. İşte, Milli Piyango canlı çekiliş sonuçları.
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Milli Piyango sonuç ekranı yayınlandı. Merakla beklenen Milli Piyango çekilişi bugün saat 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında gerçekleşti. Çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlandı. Yapılan çekilişin ardından Milli Piyango sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi. Heyecanla takip edilen çekilişte amorti kazandıran numaralar 0 ve 8 oldu. 9 Eylül Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden ve aşağıdaki linkte tıklayarak öğrenebilirsiniz.
9 Eylül 2021 tarihli Milli Piyango çekilişinde kazanan tüm biletlerin listesi yayınlandı. 4.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar 461314 olurken, 100.000 TL ikramiye kazanan numaralar ise 010642 oldu.
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MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
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Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.