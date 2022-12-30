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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için artık saatler kaldı. Heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Büyük umutlarla bayilere akın eden vatandaşlar biletlere yoğun ilgi gösteriyor. Ayrıca millipiyanonline adresinden online olarak da alınabilen biletler çekilişin ardından bilet sorgulama ekranları ile sonuçlar öğrenilecek. 200 milyon TL değerindeki büyük ikramiye dağıtım garantili olacak. Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek için hurriyet.com.tr Milli Piyango özel sayfamızdan bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilir ve biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.
Çeyrek bilet 50, Yarım bilet 100 ve Tam bilet 200 TL'den satışa sunuldu.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12:30'da başlayacak. Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile ikramiye çıkan numaralar sistemimizde olacak. Özel olarak hazırlanmış bilet sorgulama ekranından bilet numaranızı girerek, biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebileceksiniz.
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 200 milyon lira olacak. Çekiliş kapsamında dağıtılması beklenen toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olarak belirlendi. 31 Aralık gecesi yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin tümü garantili olarak dağıtılacak. Büyük ikramiye isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.
BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKANA KADAR ÇEKİLECEK
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Bu yıl 200 milyon lira olan büyük ikramiyenin yanında, 2 adet 20 milyon lira, 10 adet 2 milyon lira, 20 adet 1 milyon lira, 30 adet de 500 bin liralık ikramiye dağıtılacak.
Biletler 31 Aralık günü saat 12.00’ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra online olarak satışta olacak.
Milli Piyango çekilişi saat 12:30'da başlayacak ve büyük ikramiye çekilişi saat 23:15'te gerçekleşecek. Tüm gün devam edecek çekilişler Milli Piyango TV kanalından canlı yayınlanacak. Yılbaşı Özel Çekilişi büyük Ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş 31 Aralık akşamı saat 23.15’te Kanal D ekranlarında da izleyiciyle buluşacak. Tüm çekilişler noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek.