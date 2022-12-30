Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için artık saatler kaldı. Heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Büyük umutlarla bayilere akın eden vatandaşlar biletlere yoğun ilgi gösteriyor. Ayrıca millipiyanonline adresinden online olarak da alınabilen biletler çekilişin ardından bilet sorgulama ekranları ile sonuçlar öğrenilecek. 200 milyon TL değerindeki büyük ikramiye dağıtım garantili olacak. Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek için hurriyet.com.tr Milli Piyango özel sayfamızdan bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilir ve biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.











Aralık ayı ile birlikte bir Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişi için heyecan başladı. Bu yıla özel olarak 200 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Yani bilet payına bakılmaksızın, Büyük Ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Ayrıca Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı da artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarıldı. Çekilecek olan kod sayısı da 622’den 1.012’ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda oyun sever, daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.