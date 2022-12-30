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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI | Milli Piyango bilet sorgulama ekranı: 2023 yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı... 31 Aralık saat 12:30'da canlı yayınla hurriyet.com.tr'de

Güncelleme Tarihi:

#Milli Piyango#Milli Piyango Sonuçları#Milli Piyango Bilet Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 11:21

Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. 31 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek çekiliş öncesinde heyecan dorukta. Tam 200 milyon TL büyük ikramiye için biletler tükenmeye başladı. Bu sene Çeyrek bilet 50 TL, Yarım bilet 100, Tam bilet ise 200 TL'den satışa çıkarıldı. Çekiliş başladığı andan itibaren Milli Piyango çekiliş sonuçları dakika dakika hurriyet.com.tr adresinden canlı yayınlarla sizlerle olacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yıl dikkat çeken bir diğer gelişme de 200 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiyenin dağıtım garantili olması. Peki dağıtım garantisi nedir? İşte tüm gelişmeleriyle Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin detayları

1/6MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI | Milli Piyango bilet sorgulama ekranı: 2023 yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı... 31 Aralık saat 12:30da canlı yayınla hurriyet.com.trde

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için artık saatler kaldı. Heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Büyük umutlarla bayilere akın eden vatandaşlar biletlere yoğun ilgi gösteriyor. Ayrıca millipiyanonline adresinden online olarak da alınabilen biletler çekilişin ardından bilet sorgulama ekranları ile sonuçlar öğrenilecek. 200 milyon TL değerindeki büyük ikramiye dağıtım garantili olacak. Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek için hurriyet.com.tr Milli Piyango özel sayfamızdan bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilir ve biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.





Aralık ayı ile birlikte bir Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişi için heyecan başladı. Bu yıla özel olarak 200 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Yani bilet payına bakılmaksızın, Büyük Ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Ayrıca Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı da artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarıldı. Çekilecek olan kod sayısı da 622’den 1.012’ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda oyun sever, daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

2/6MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek bilet 50, Yarım bilet 100 ve Tam bilet 200 TL'den satışa sunuldu.

3/6MİLLİ PİYANGO BİLETİ İLE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO BİLETİ İLE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12:30'da başlayacak. Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile ikramiye çıkan numaralar sistemimizde olacak. Özel olarak hazırlanmış bilet sorgulama ekranından bilet numaranızı girerek, biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

4/6TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ BÜYÜK İKRAMİYE

TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ BÜYÜK İKRAMİYE

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 200 milyon lira olacak. Çekiliş kapsamında dağıtılması beklenen toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olarak belirlendi. 31 Aralık gecesi yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin tümü garantili olarak dağıtılacak. Büyük ikramiye isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKANA KADAR ÇEKİLECEK

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Bu yıl 200 milyon lira olan büyük ikramiyenin yanında, 2 adet 20 milyon lira, 10 adet 2 milyon lira, 20 adet 1 milyon lira, 30 adet de 500 bin liralık ikramiye dağıtılacak.

5/6MİLLİ PİYANGO BİLETİ SAAT KAÇA KADAR ALINIR

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SAAT KAÇA KADAR ALINIR?

Biletler 31 Aralık günü saat 12.00’ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra online olarak satışta olacak.

6/6MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

Milli Piyango çekilişi saat 12:30'da başlayacak ve büyük ikramiye çekilişi saat 23:15'te gerçekleşecek. Tüm gün devam edecek çekilişler Milli Piyango TV kanalından canlı yayınlanacak. Yılbaşı Özel Çekilişi büyük Ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş 31 Aralık akşamı saat 23.15’te Kanal D ekranlarında da izleyiciyle buluşacak. Tüm çekilişler noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek.

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#Milli Piyango#Milli Piyango Sonuçları#Milli Piyango Bilet Sorgulama