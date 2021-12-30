Milli Piyango 2022 büyük ikramiye ne kadar? 31 Aralık 2021 Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi

Milli Piyango 2022 büyük ikramiyesi belli oldu. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ile 670 milyon 760 bin TL ikramiye sahibini bulacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti sonuçları da dahil olmak üzere ikramiye sonucunu Milli Piyango'nun internet sitesinden takip edilebilecek. Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23:00'da yapılacak.