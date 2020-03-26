Milli Eğitim Bakanı açıkladı: LGS ertelendi mi? LGS ne zaman yapılacak?
Okulların 30 Nisan tarihine ertelenmesi ardından LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavının tarihi de bir kez daha gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların durumuna yönelik açıklamada bulunduğu Bilim Kurulu Toplantısında ‘LGS sınavı ertelenecek mi?’ sorusunu da yanıt bırakmadı. Peki, Milli Eğitim Bakanı erteleme sorusuna ne yanıt verdi. LGS ertelendi mi? LGS ne zaman yapılacak?
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Uzaktan eğitim sürecinde olan ortaöğretim öğrencileri okulların açılış tarihinin yanı sıra LGS sınavının da akıbetini merak ediyordu. Corona virüsü önlemleri kapsamında MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) bünyesindeki yakın tarihli bazı sınavlar için erteleme kararı vermesi, LGS’nin ertelenmesine yönelik de beklentileri artırmıştı. LGS'deki son durumla ilgili açıklama 25 Mart Çarşamba günü geldi. Peki, LGS sınavı ertelendi mi?
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Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavların ertelenmesine yönelik de açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, üniversiteye ve liselere giriş sınavlarının (LGS) ertelenip ertelenmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi:
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"Bu sınavlar konusu işin başından beri gündemimizde. Prensip olarak biz hep sınavın zamanında yapılmasını önemseriz, çocukların psikolojisi açısından. LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim 3 senaryomuz var. Bu senaryolara bağlı olarak paketlerimiz var. Bu anlamda sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi tamamen buradaki bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı. Kararlar ne olursa olsun tedbirimiz hazır."
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LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı geçtiğimiz aylarda yayınlanan MEB takviminde açıklanmıştı İlerleyen günlerde erteleme kararının çıkmaması durumunda LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.