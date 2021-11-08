Milli Ağaçlandırma Günü nedir? 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes kampanyası detayları
Milli Ağaçlandırma Günü her yıl 11 Kasım’da kutlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘84 milyon için 3’er fidan, toplam 252 milyon fidan dikerek dünyaya nefes oluyoruz ve sizleri de 11 Kasım’da şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz.’ denildi. Peki, Milli Ağaçlandırma Günü nedir? Fidan dikim alanları nereler? İşte Geleceğe Nefes kampanyası ve Milli Ağaçlandırma Günü hakkında bilgiler
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Milli Ağaçlandırma günü bugün kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Milletimizin de desteği ile her yıl 11 Kasım gününün 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanması uygun görülmüştür.’ açıklamasını yapmıştı. Bu gün kapsamında hayata geçirilen gelecegenefes.com üzerinden Geleceğe Nefes kampanyasına katılan katılımcılara seçtiği şehirden fidan sahiplenmesinin ardından sertifika veriliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için başvurular, projeye özel olarak açılan internet sitesinden yapılıyor.
gelecegenefes.com üzerinden Geleceğe Nefes kampanyasına katılan katılımcılara seçtiği şehirden fidan sahiplenmesinin ardından sertifika verilecek. gelecegenefes.com adresi üzerinden yapılacak olan Geleceğe Nefes başvuruları 'fidan sahiplen' ekranı üzerinden gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanlığı kararı gereği, her yıl 11 Kasım, 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genelgede 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan ederek, şunları kaydetti:
"Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla; milletimizin de desteği ile her yıl 11 Kasım gününün 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanması uygun görülmüştür.
Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliği kapsamında tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."