Milli Ağaçlandırma Günü (Geleceğe Nefes) nedir? Geleceğe Nefes Kampanyası katılım ekranı
Milli Ağaçlandırma Günü Türkiye’nin dört bir yanında hatırlatılıyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında binlerce kişi bu yıl da fidan dikerek geleceğin ormanlarını oluşturmaya katkı sağlayacak. Önümüzdeki günlerde başlaması beklenen 'Tohum ve fidana dönüşsün' adı verilen yeni projeyle ise her yıl 12 milyon fidanı toprakla buluşacak. Peki, Geleceğe Nefes nedir? Geleceğe Nefes Kampanyası katılımı nasıl yapılır? İşte Geleceğe Nefes ve 'Tohum ve fidana dönüşsün' kampanyasının detayları...
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Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası, bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında ilgi görüyor. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinin yanı sıra, bu yıl ilk defa Azerbaycan, Bosna-Hersek, Malta, Kosova, Senegal, Kazakistan ve Ukrayna gibi 30 ülkenin de katılacağı programla 83 milyon fidan toprakla buluşturulacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için başvurular, projeye özel olarak açılan internet sitesinden yapılacak.
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gelecegenefes.com üzerinden Geleceğe Nefes kampanyasına katılan katılımcılara seçtiği şehirden fidan sahiplenmesinin ardından sertifika verilecek. gelecegenefes.com adresi üzerinden yapılacak olan Geleceğe Nefes başvuruları 'fidan sahiplen' ekranı üzerinden gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerleşkesi’nde ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' fidan dikim programında konuştu. "11 milyon fidan hedefiyle yola çıkmışken yaklaşık 14 milyon fidanı toprakla buluşturduk." diyen Erdoğan, yeni fidan projesinden bahsetti.
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TOHUM VER FİDANA DÖNÜŞSÜN
Yeni bir proje başlatıyoruz. 'Tohum ver, fidana dönüşsün' adını verdiğimiz projeyle her yıl 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız.