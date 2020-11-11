Milli Ağaçlandırma Günü (Geleceğe Nefes) nedir? Geleceğe Nefes Kampanyası katılım ekranı

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası, bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında ilgi görüyor. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinin yanı sıra, bu yıl ilk defa Azerbaycan, Bosna-Hersek, Malta, Kosova, Senegal, Kazakistan ve Ukrayna gibi 30 ülkenin de katılacağı programla 83 milyon fidan toprakla buluşturulacak.