Millet Kütüphanesi kapılarını açıyor! Raf uzunluğu 201 kilometre
Beştepe içinde 5 milyon cilt kitabın bulunacağı CumhurbaşkanlığıMillet Kütüphanesi, 20 Şubat’ta kapılarını açıyor. Çipli kimlik kartlarının ilk kez kullanılacağı Millet Kütüphanesi’ndeki kitaplıkların raf uzunluğu 201 kilometreye ulaşıyor, tarihi nadir eserler özel üretilmiş kutularda saklanıyor.
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NEM ORANI AYARI VE ÖZEL KUTUKütüphanede, çocuklar, öğrenciler ve araştırmacılar için özel bölümler yer alacak. Kütüphanede çipli kimlik kartları ilk kez kullanılacak. Kullanıcılar kütüphanenin farklı bölümlerine yerleştirilen hızlı ödünç makinelerine çipli kimlik kartlarını yerleştirerek, kitap alabilecek ve iadesini yapabilecekler.
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201 kilometrelik raf uzunluğuyla dikkat çeken kütüphanede Erdoğan’ın kendi kütüphanesindeki el yazması Kuran’ı Kerim de yer alıyor. Erdoğan’ın bağışladığı Kuran, asitsiz olarak özel olarak üretilen nem oranı ayarlanmış kutularda saklanıyor.
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Erdoğan’ın lise yıllarında kartpostal satarak kazandığı parayla satın aldığı ve ‘en karlı yatırımım’ dediği Ömer Nasuhi Bilmen’in Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu’nun da yer aldığı şahsi kütüphanesinin de kütüphanede yer alacağı belirtildi.
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Kütüphanenin “dünyaya açılan kapısı” sayılan Cihannüma Salonunda ve Nadir Eserler Kütüphanesinin, kubbesinin altında yer alan kemerde Alak Suresi’nin 4. ve 5. ayetlerinin Türkçe meali olan, “O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir” ifadeleri yazıldı.
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201 KİLOMETRELİK RAF UZUNLUĞUCumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak kütüphanede 2 milyon kitap, 2 milyon süreli yayından oluşan koleksiyonu okuyucularla buluşacak. Basılı eserlerin yanı sıra kütüphanede elektronik kaynaklar ve dijital eserler de yer alacak.
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Kütüphanede 550 bin e-kitap, 120 milyon makale ve rapor bulunuyor. 100 ülkeden, 134 farklı kitabın yer aldığı kütüphanenin toplam raf uzunluğu ise 201 kilometreye ulaşıyor.
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Millet Kütüphanesi’nde, 5-10 yaş grubu çocuklar için Nasreddin Hoca Kütüphanesi, 10-15 yaş çocuklar için Gençlik Kütüphanesi, ses ve görüntü kütüphanesi, nadir eserler kütüphanesi, araştırma kütüphanesi, Cihannüma Salonu, süreli yayınlar salonu, okuma salonları Selçuklu Müze ve Sergi Salonu, mücellithane, 500 kişilik konferans salonu, teknoloji sınıfları, mesleki eğitim sınıfları, özel grup çalışma odaları, film izleme alanları, mescit, restoran ve kafeterya yer alıyor.
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Kütüphaneye Ahmet Burak Erdoğan, merhum müzisyen ve bestekar Cinuçen Tanrıkorur, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Mehmet Şevket Eygi’nin de arasında olduğu pek çok kişi şahsi kütüphanelerini ve arşivini bağışlamıştı.
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Ayrıca, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen kitaplar Cihannüma Salonu’ndaki Dünya Kitaplığı’nda sergileniyor. Özbekistan, Hindistan, Şili, Fransa, Çin, Belarus büyükelçileri bizzat kütüphaneye gelerek kitaplarını teslim ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron özel temsilcisini göndererek Fransa Millet Kütüphanesi ile ortak çalışma yapılabileceğini belirtti.
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ÇİPLİ KİMLİK İLK KEZ KULLANILACAKMillet Kütüphanesi’nde son teknoloji imkanlarından da faydalanıldı. Çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ilk kez kütüphanede kitap ödünç alma işleminde kullanılacak.
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20 Şubat’tan itibaren e-devlet üzerinden kütüphaneye üye olacak kullanıcılar, kimliklerin üzerindeki barkodu okutarak otomatik kitap ödünç alma makinesi vasıtasıyla yapabilecekler. Kütüphanedeki her kitapta özel çipler yer alıyor.
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5-10 yaş grubu çocuklar için hazırlanan çocuk kütüphanesine ise Nasreddin Hoca’nın adı verildi. 197 kişilik Çocuk Kütüphanesi’nde 25 bin kitap bulunuyor. Burada tüm mobilyalar ve lavabolar, çocukların kullanımına özel tasarladı.
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YAPAY ZEKA KURSLARI VERİLECEKKütüphane ayrıca, yaşam boyu eğitim merkezi olarak da hizmet verecek. Çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik yapay zeka, siber güvenlik, artırılmış gerçeklik, kodlama gibi kurslar ve eğitim faaliyetleri de düzenlenecek.
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Kütüphanede 2 milyon kitap, 2 milyon süreli yayın yer aldığını belirten Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, “Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olmakla birlikte, ilerleyen zamanlarda da hem koleksiyon hem de hizmetleri açısından dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girecektir” dedi.