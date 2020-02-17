Millet Kütüphanesi kapılarını açıyor! Raf uzunluğu 201 kilometre

YAPAY ZEKA KURSLARI VERİLECEKKütüphane ayrıca, yaşam boyu eğitim merkezi olarak da hizmet verecek. Çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik yapay zeka, siber güvenlik, artırılmış gerçeklik, kodlama gibi kurslar ve eğitim faaliyetleri de düzenlenecek.