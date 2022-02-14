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MHRS aşı randevusu alma ekranı: Telefondan ve internetten aşı randevusu nasıl alınır? İşte detaylar

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Aşı randevusu nasıl alınır sorusu, henüz aşı olmayan ya da ikinci, üçüncü doz aşı için randevu almak isteyen kişilerin gündemini oluşturuyor.. Aşı randevusu nasıl alınır? sorusu aşılama süresinde randevusuz olarak aşı olmaya gitmek istemeyen kişilerin araştırdığı konu oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlar koronavirüs aşı randevularını Sağlık Bakanlığı'nın e Nabız, MHRS ve Alo 182 hattı üzerinden alabilecekler. Aşı randevusu e Devlet üzerinden de oluşturulabilecek. Peki, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? E-Devlet aracılığıyla MHRS, E Nabız ve SMS ile Covid-19 aşı randevu ekranı!

1/5MHRS aşı randevusu alma ekranı: Telefondan ve internetten aşı randevusu nasıl alınır İşte detaylar

Aşı randevusu alma ekranı aşılama sürecine dahil olmak isteyen kişilerin araştırdığı husus oluyor. E-Devlet, MHRS ve E-Nabız aracılığıyla gerçekleşebilecek olan aşı randevusu, telefondan ya da SMS ile de alınabilecek. Mevcutta bulunan BionTech ve Sinovac aşı tercihlerinin de yapılabildiği randevu sisteminde, işlem birkaç adımda tamamlanıyor. Aşı sırası sorgulama işlemine de aynı ekran üzerinden ulaşılabiliyor. Peki, aşı randevusu nasıl alınır? İşte, SMS, E-Devlet, E Nabız, telefondan aşı sırası sorgulama işlemi hakkında detaylı bilgiler

2/5E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR

E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır. İşte, aşı randevusu alma ekranı hakkında detaylı bilgiler

3/5TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.

4/5SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;

ASI 1234567890 3934

5/5MHRS aşı randevusu alma ekranı: Telefondan ve internetten aşı randevusu nasıl alınır İşte detaylar

Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır. İşte, aşı randevusu alma ekranı hakkında detaylı bilgiler

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