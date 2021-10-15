Mevlid Kandili ne zaman, hangi gece? 2021 Mevlid Kandili tarihi için geri sayım
Mevlid Kandili’nin ne zaman, hangi gün idrak edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Yılın son kandili olan Mevlid Kandiline sayılı günler kaldı. 2021 yılında rebiülevvel ayı 7 Ekim tarihinde başladı. Mevlid Kandili, rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor. Müslümanlar bu önemli günde bolca ibadet ediyorlar. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi gece? İşte 2021 kandil tarihi
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1
Mevlid Kandili 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Kandil günleri her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihlerde idrak ediliyor. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve gecelerinden biri. Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 Mevlid Kandili 17 Ekim'de idrak edilecek.
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MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Mevlid Kandili 2021 yılında 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek. Yılın son kandili Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor.
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MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.
Arapça "doğmak", "doğum zamanı" veya "doğum yeri" anlamındaki "velâdet" kelimesinden türeyen "mevlid", zaman içinde bu türdeki eserlere verilen ortak bir isim hâline gelmiştir.
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Özel dinî günlerde (sünnet töreni, hac dönüşü, asker uğurlama, bir ölümün 40. günü gibi) ve kutsal gecelerde, Muhammed'in doğumu, kutsal kişiliği, miracı gibi olağanüstü anlatı ve mitoslarla bezenmiş, gerçeküstü olayları anlatan edebî metinlerin makam ve usûl ile okunmasıdır. Türkçeye Arapça'dan girmiş olan "mevlid", "Peygamberin doğum günü" anlamında da kullanılır. Halk arasında mevlit, mevlüd, mevlüt olarak da söylenmekte, kişilere isim olarak da verilmektedir.