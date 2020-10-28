Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? Mevlid Kandili’nde ne oldu? İşte Mevlid Kandili'yle ilgili bilgiler
Mevlid Kandili anlamı ve önemi mübarek Mevlid Kandili'yle beraber gündeme gelen konulardan oldu.. Mevlid Kandili 2020 yılında da Müslümanlar tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim içerisinde yer alan tarihlerde dini günleri idrak ediyorlar. 28 Ekim Çarşamba gününü perşembeye bağlayan gecenin alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümüdür. Peki Mevlid Kandili önemi ve anlamı nedir? İşte, ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Mevlid Kandili önemi ve anlamı yoğun ilgi görüyor. Her yıl heyecanla beklenilen Mevlid Kandili 2020 yılında da büyük bir coşku ile karşılandı. Müslümanlar kandil günlerinde bolca ibadet ediyor, günün anlam ve önemine uygun okumalar yapıyorlar. 28 Ekim Çarşamba günü sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.s.) yeryüzünü teşriflerinin yıl dönümüdür. Mevlid kelimesi sözlükte doğum yeri ve zamanı anlamına gelmektedir. İşte Mevlid Kandili'nin anlamı ve önemi ile ilgili bilgiler
2
Abone Ol
MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
3
Abone Ol
MEVLİD KANDİLİ’NDE NE OLDU?
Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.
Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.
4
Abone Ol
Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.