Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor! Bu hafta hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, il il hava durumu tahminleri

REKOR SICAKLIKLAR GELEBİLİR!
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şu ifadeleri kullandı:
Yarından (pazar) itibaren Basra'dan gelen sıcak hava ile İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Güney Doğu ve Doğu Anadolu'nun batısında aşırı sıcaklar başlayacak. Bu bölgelerdeki bazı illerde rekor sıcaklıklar ölçülebilir. 5 gün sürecek sıcak dalgası Marmara Ege Karadenizi etkilemeyecek
Geçen haftalarda batı bölgelerimiz aşırı sıcakların etkisindeydi Bu hafta pazar - çarşamba arası İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz GDA sıcak dalgası etkisinde kalacak. Sıcak hava dalgası dogal afet yaratır. Bu bölgede yaşayanlar işiniz yoksa dışarı çıkmayın.
Ege Marmara Karadeniz olması gereken sıcaklarda aşırılık yok. Bugün Marmara ve Kuzey Ege'de poyraz fırtına hızında esebilir denizciler dikkat.