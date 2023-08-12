Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor! Bu hafta hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, il il hava durumu tahminleri

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Halen ülkemizin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının 13.08.2023 Pazar gününden itibaren etkisini arttırarak, diğer bölgelerimizde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.