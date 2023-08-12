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Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor! Bu hafta hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, il il hava durumu tahminleri

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Hava Nasıl Olacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 11:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre sıcak hava dalgası hafta içinde etkili olacak. Son günlerde düşen sıcaklıklar ve yağmurlar vatandaşlara rahat bir nefes aldırmıştı. Ancak hafta içi bazı illerde ise sıcaklığın 46 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, rekor sıcaklıkların ölçülebileceği ve 5 gün süreceğinin bilgisini verdi. Peki, u hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul, İzmir, Ankara, il il hava durumu tahminleri

1/5Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor Bu hafta hava nasıl olacak İstanbul, İzmir, Ankara, il il hava durumu tahminleri

Yeniden artması beklenen sıcaklıklarla birlikte il il hava durumu sorgulamaları yeniden arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazar günü etkisini artıracak hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar geri mi geliyor? İşte, Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri...

2/5REKOR SICAKLIKLAR GELEBİLİR

REKOR SICAKLIKLAR GELEBİLİR!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şu ifadeleri kullandı:

Yarından (pazar) itibaren Basra'dan gelen sıcak hava ile İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Güney Doğu ve Doğu Anadolu'nun batısında aşırı sıcaklar başlayacak. Bu bölgelerdeki bazı illerde rekor sıcaklıklar ölçülebilir. 5 gün sürecek sıcak dalgası Marmara Ege Karadenizi etkilemeyecek

Geçen haftalarda batı bölgelerimiz aşırı sıcakların etkisindeydi Bu hafta pazar - çarşamba arası İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz GDA sıcak dalgası etkisinde kalacak. Sıcak hava dalgası dogal afet yaratır. Bu bölgede yaşayanlar işiniz yoksa dışarı çıkmayın.

Ege Marmara Karadeniz olması gereken sıcaklarda aşırılık yok. Bugün Marmara ve Kuzey Ege'de poyraz fırtına hızında esebilir denizciler dikkat.

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3/5BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Halen ülkemizin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının 13.08.2023 Pazar gününden itibaren etkisini arttırarak, diğer bölgelerimizde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

4/5METEOROLOJİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

METEOROLOJİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizdeki günlük en yüksek hava sıcaklıklarının şu aralıklarda olacağı tahmin ediliyor. (°C);

Ankara : 33-38
İstanbul : 28-29
İzmir : 32-34
Kayseri : 37-40
Adana : 38-45
Hatay : 36-42
Mersin : 36-43
Kahramanmaraş: 38-45
Osmaniye : 38-45
Konya : 38-40
Eskişehir : 37-41
Kırıkkale : 39-41
Bolu : 34-38
Karabük : 37-40
Amasya : 35-38
Malatya : 40-43
Elâzığ : 40-41
Tunceli : 40-41
Bingöl : 38-40
Muş : 38-39
Hakkâri : 34-37
Diyarbakır : 43-44
Gaziantep : 39-43
Adıyaman : 39-44
Şanlıurfa : 41-45
Batman : 43-45
Şırnak : 39-40
Kilis : 42-46

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5/5Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor Bu hafta hava nasıl olacak İstanbul, İzmir, Ankara, il il hava durumu tahminleri
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#Hava Durumu#Meteoroloji#Hava Nasıl Olacak

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