Meteor yağmuru ne zaman saat kaçta? 2021 perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? NASA duyurdu!

Yılın en önemli doğa olaylarından olan meteor yağmurları başladı. 24 Temmuz'da İzmir'de başlayan perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar görülmeye devam edecek. En çok beklenen gökyüzü durumu olan bu etkinlik maksimum seviyede görülebilecek. Türkiye'den de izlenecek olan meteor yağmurları hakkında açıklama yapan Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, "Saat 22.00'den sonra gökyüzüne bakmak gerekiyor." dedi.