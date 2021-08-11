Meteor yağmuru ne zaman saat kaçta? 2021 perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? NASA duyurdu!
Meteor yağmurları nedeniyle ağustos ayı içinde gökyüzünde adeta görsel bir şölen yaşanacak. Gök olayı tutkunlarının yakından takip ettiği 'perseid meteor yağmurları' maksimum seviyeye ulaşacak. Heyecanlandıran paylaşımda bulunan NASA, 11 Ağustos Çarşamba günü Batı Virginia, Spruce Knob'da gerçekleşen yıllık perseid meteor yağmurlarının gökyüzünü kapladığını fotoğrafla duyurdu. Meteor yağmurları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Peki, Meteor yağmuru ne zaman saat kaçta 2021? İşte, ayrıntılar.
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Yılın en önemli doğa olaylarından olan meteor yağmurları başladı. 24 Temmuz'da İzmir'de başlayan perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar görülmeye devam edecek. En çok beklenen gökyüzü durumu olan bu etkinlik maksimum seviyede görülebilecek. Türkiye'den de izlenecek olan meteor yağmurları hakkında açıklama yapan Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, "Saat 22.00'den sonra gökyüzüne bakmak gerekiyor." dedi.
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METEOR YAĞMURLARI NE ZAMAN?
Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, perseid meteor yağmurları nedeniyle ağustos ayı içinde gökyüzünde görsel bir şölen olacağını ifade etti.
Dal, "24 Temmuz'da başlayan perseid meteor yağmuru 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Önümüzdeki günlerde bu sayı artacak." dedi.
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Meteor yağmurunun 13-14 Ağustos'ta maksimum seviyeye ulaşacağının altını çizen Dal, "Bu meteor yağmurunun başlangıcında ve bitişinde saatte 5-10 tane göktaşını görebileceğiz. Ancak 13-14 Ağustos'ta saatte 60'a yükselecek. Tam bir görsel şölen olacak. Saat 22.00'den sonra gökyüzüne bakmak gerekiyor." diye konuştu.
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PERSEİD METEOR YAĞMURLARI NEDİR?
Perseids ya da Perseid gök taşı yağmuru, en bilinen gök taşı yağmurlarından biridir.
Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu meteor yağmurları, Güneş'in etrafında dönüşü sırasında Dünya'nın bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu gerçekleştiğinden her yıl aynı dönemde gözlemlenir.
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Her yıl Temmuz sonu - Ağustos başı civarında gözlemlenebilen olay en yoğun 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece gözlemlenir. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir.