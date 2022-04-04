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Mersin'de kıyının her yerine denizanası vurdu, vatandaşlar tedirgin

#Mersin#Denizanası#Mezitli

Son günlerde Mersin’in 321 kilometrelik kıyı şeridinin neredeyse her noktasında görülmeye başlanan denizanaları, ölü olarak da kıyılara vurmaya başladı. Mersin kıyılarına vuran denizanalarının zehirli bir tür olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Deniz Ayas, bu denizanaları ölse bile zehirli iğnelerinin yakıcı özelliğinin bir süre daha devam ettiğini belirterek, kesinlikle dokunulmaması ve o bölgelerde denize girilmemesi uyarısı yaptı. Sahilde yürüyüşe çıkan ve denizanalarını görünce şaşkınlık yaşayan Gökçe Kar, “İki tane denizanası var, bir tanesi çok büyük. Bayağı korkunç gözüküyorlar. Bunlar çok tehlikeli, eli, bacağı yakıyorlar” dedi.

1/9Mersinde kıyının her yerine denizanası vurdu, vatandaşlar tedirgin
2/9Mersinde kıyının her yerine denizanası vurdu, vatandaşlar tedirgin
3/9Mersinde kıyının her yerine denizanası vurdu, vatandaşlar tedirgin
4/9Mersinde kıyının her yerine denizanası vurdu, vatandaşlar tedirgin
5/9Mersinde kıyının her yerine denizanası vurdu, vatandaşlar tedirgin
6/9Mersinde kıyının her yerine denizanası vurdu, vatandaşlar tedirgin
7/9Mersinde kıyının her yerine denizanası vurdu, vatandaşlar tedirgin
8/9Mersinde kıyının her yerine denizanası vurdu, vatandaşlar tedirgin
9/9Mersinde kıyının her yerine denizanası vurdu, vatandaşlar tedirgin
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#Mersin#Denizanası#Mezitli