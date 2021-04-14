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Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 13:34 | 

Mersin iftar vakitleri: Mersin’de iftar saat kaçta? 14 Nisan Mersin iftar saati

Mersin iftar vakitleri için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. 2021 Ramazan ayının ikinci günü 14 Nisan tarihine denk geliyor. Ramazan ayını Akdeniz Bölgesi şehri Mersin'de geçirecek olan vatandaşlar, illerindeki iftar saatini merak ediyor. Peki, Mersin’de iftar saat kaçta? 14 Nisan Mersin iftar saati

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Akşam ezanı saatini yaklaşmasıyla birlikte gözler iftar vakitlerini çevrildi. 2021 Ramazan ayının ikinci gün iftarını yapacak olan vatandaşlar 2021 imsakiye takvimiyle saat bilgisini öğrenmeye çalışıyor. Sahur saatleri gibi iftar saatleri de illere göre farklılık gösteriyor. Peki, Mersin'de bugün iftar saat kaçta? İşte il il Mersin iftar saatleri...

22021 MERSİN İMSAKİYESİ

2021 MERSİN İMSAKİYESİ

MERSİN İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144213 Nisan 2021 Salı04:3906:0312:4716:2619:2120:39
2 Ramazan 144214 Nisan 2021 Çarşamba04:3806:0212:4716:2619:2220:40
3 Ramazan 144215 Nisan 2021 Perşembe04:3606:0112:4716:2619:2320:41
4 Ramazan 144216 Nisan 2021 Cuma04:3505:5912:4616:2719:2320:43
5 Ramazan 144217 Nisan 2021 Cumartesi04:3305:5812:4616:2719:2420:44
6 Ramazan 144218 Nisan 2021 Pazar04:3105:5712:4616:2719:2520:45
7 Ramazan 144219 Nisan 2021 Pazartesi04:3005:5512:4616:2719:2620:46
8 Ramazan 144220 Nisan 2021 Salı04:2805:5412:4516:2719:2720:47
9 Ramazan 144221 Nisan 2021 Çarşamba04:2605:5312:4516:2719:2820:48
10 Ramazan 144222 Nisan 2021 Perşembe04:2505:5212:4516:2819:2920:50
11 Ramazan 144223 Nisan 2021 Cuma04:2305:5012:4516:2819:3020:51
12 Ramazan 144224 Nisan 2021 Cumartesi04:2205:4912:4516:2819:3020:52
13 Ramazan 144225 Nisan 2021 Pazar04:2005:4812:4516:2819:3120:53
14 Ramazan 144226 Nisan 2021 Pazartesi04:1805:4712:4416:2819:3220:54
15 Ramazan 144227 Nisan 2021 Salı04:1705:4512:4416:2819:3320:55
16 Ramazan 144228 Nisan 2021 Çarşamba04:1505:4412:4416:2919:3420:57
17 Ramazan 144229 Nisan 2021 Perşembe04:1405:4312:4416:2919:3520:58
18 Ramazan 144230 Nisan 2021 Cuma04:1205:4212:4416:2919:3620:59
19 Ramazan 14421 Mayıs 2021 Cumartesi04:1105:4112:4416:2919:3721:00
20 Ramazan 14422 Mayıs 2021 Pazar04:0905:4012:4416:2919:3721:02
21 Ramazan 14423 Mayıs 2021 Pazartesi04:0805:3912:4316:2919:3821:03
22 Ramazan 14424 Mayıs 2021 Salı04:0605:3712:4316:2919:3921:04
23 Ramazan 14425 Mayıs 2021 Çarşamba04:0505:3612:4316:3019:4021:05
24 Ramazan 14426 Mayıs 2021 Perşembe04:0405:3512:4316:3019:4121:06
25 Ramazan 14427 Mayıs 2021 Cuma04:0205:3412:4316:3019:4221:08
26 Ramazan 14428 Mayıs 2021 Cumartesi04:0105:3312:4316:3019:4321:09
KADİR GECESİ
27 Ramazan 14429 Mayıs 2021 Pazar03:5905:3212:4316:3019:4421:10
28 Ramazan 144210 Mayıs 2021 Pazartesi03:5805:3112:4316:3019:4421:11
29 Ramazan 144211 Mayıs 2021 Salı03:5705:3112:4316:3119:4521:13
30 Ramazan 144212 Mayıs 2021 Çarşamba03:5505:3012:4316:3119:4621:14

3Ülkelere göre oruç tutma süreleri

Ülkelere göre oruç tutma süreleri

İslam dünyası için kutsal sayılan ramazan ayında, dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanlar kendi coğrafyalarında ibadetlerini yerine getirmeye devam ederken, oruç tutma süreleri de farklılık gösteriyor.

Dünyada Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de ise sonbahar mevsiminin yaşandığı günlere denk gelen bu ramazan ayında oruç tutma süreleri, kuzeyden güneye azalan gün ışığı sürelerine bağlı olarak, güneydeki yerleşimlerden kuzeydeki yerleşimlere gidildikçe artıyor.

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Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde 208 ülkeye ait bilgilerin bulunduğu imsakiyeye göre, ramazanın ilk gününde, 68 derece kuzey enleminde yer alan Rusya'nın Murmansk kentinde ve 64 derece kuzey enleminde yer alan İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 16 saat 53 dakikayı bulurken, Norveç'in Tromso kentinde 16 saat 52 dakika sürecek.

54 derece güney enlemindeki Arjantin'in Ushuaia kentinde imsak vakti ile iftar vakti arası yalnızca 12 saat 12 dakika sürecek.

Kuzey enlemlerindeki şehirlerde yaşayan Müslümanlar, güneydekilere göre daha uzun oruç tutacak.

Oruç tutulan süre, ramazanın ilk gününde Norveç'in başkenti Oslo'da 16 saat 6 dakika,

İsveç'in başkenti Stockholm'de 16 saat 3 dakika,

Rusya'nın başkenti Moskova'da 15 saat 45 dakika,

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 15 saat 45 dakika,

Almanya'nın başkenti Berlin'de 15 saat 32 dakika,

İngiltere'nin başkenti Londra'da 15 saat 28 dakika,

Fransa'nın başkenti Paris'te 15 saat 19 dakika,

Kanada'nın Toronto kentinde 15 saat 10 dakika,

İtalya'nın başkenti Roma'da 15 saat 2 dakika,

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 14 saat 46 dakika,

İran'ın başkenti Tahran'da 14 saat 37 dakika,

ABD'nin başkenti Washington'da 15 saat 14 dakika,

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 14 saat 44 dakika,

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 14 saat 31 dakika,

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 14 saat 31 dakika,

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 14 saat 30 dakika,

Kudüs'te 14 saat 28 dakika,

Mısır'ın başkenti Kahire'de 14 saat 20 dakika,

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 14 saat 16 dakika,

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 14 saat 06 dakika,

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 13 saat 36 dakika,

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 13 saat 22 dakika,

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 12 saat 59 dakika,

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde 12 saat 49 dakika ve Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 12 saat 49 dakika olacak.

İftar vakti ile imsak vakti arasındaki süre Rusya'nın Murmansk kenti ve İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te 7 saat 7 dakika, Norveç'in başkenti Oslo'da 7 saat 54 dakika, İsveç'in başkenti Stockholm'de ise 7 saat 57 dakika olacak.

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