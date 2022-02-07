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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB'den tarih detayı

#Merkez Bankası Faiz Kararı#Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak

Merkez Bankası faiz kararı ile piyasaların gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ocak ile biten haftada 400 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolar oldu. Açıklanan rezervler ile gözler faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu takvimine göre faiz kararı 17 Şubat’ta açıklanacak. İşte, Merkez Bankası faiz kararı hakkında detaylı bilgiler

1/4Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak TCMBden tarih detayı

Merkez Bankası faiz kararı için piyasaların gözü kulağı PPK toplantısı tarihinde. Önceki 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime giden Merkez Bankası yılın ikinci PPK toplantısında, Şubat ayı faiz kararını netleştirecek. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), faiz artırımı ya da indirimi ile piyasalara yön verecek. Diğer yandan Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ocak ile biten haftada 400 milyon dolar arttı. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte, Merkez Bankası faiz toplantısı hakkında bilgiler.

2/4MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 17 Şubat tarihinde açıklanacak. Son toplantı 20 Ocak’ta yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), beklentiler yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

3/4MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ARTTI

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ARTTI

Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ocak ile biten haftada 400 milyon dolar arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ocak ile biten haftada 400 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 840 milyon dolar artarak 70 milyar 797 milyon dolardan 71 milyar 636 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 28 Ocak haftasında 441 milyon dolar azalarak 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 577 milyon dolara indi.

4/4MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılında enflasyon tahminlerinin yüzde 23,2 olduğunu söyledi. Kavcıoğlu "Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörüyoruz" açıklamasında da bulundu.

Enflasyon yükseldikçe enflasyon beklentilerindeki dağılımın açıldığını, bundan kaynaklı olarak enflasyonun tahmin edilebileceği aralığın genişlediğinin altını çizen Kavcıoğlu, “ Bu çerçevede, enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 23,2, 2023 yıl sonunda yüzde 8,2 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 5,0 seviyelerine tekabül etmektedir” dedi.

Alınmış kararların birikimli etkilerini yeni yılın ilk çeyreğiyle birlikte yakından takip ettiklerine vurgu yapan Kavcıoğlu, söz konusu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla merkez bankasının tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesini gözden geçirme süreci yürüttüklerini dile getirdi.

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