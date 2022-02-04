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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Şubat PPK toplantı tarihi araştırılıyor

#Merkez Bankası#PPK#Toplantı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Ekonomi gündemini yakından takip eden pek çok vatandaş, Şubat ayı toplantı tarihine odaklandı. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

1/3Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak TCMB Şubat PPK toplantı tarihi araştırılıyor

Merkez Bankası PPK toplantısı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Şubat ayında ekonomi gündemi yoğun olacak. Çok sayıda ekonomik gelişme de gündemini hareketlendirecek. İşte, piyasaları yakından ilgilendiren PPK Şubat toplantı tarihi...

2/3MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 17 Şubat tarihinde açıklanacak. Son toplantı 20 Ocak’ta yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), beklentiler yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

3/3MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ARTTI

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ARTTI

Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ocak ile biten haftada 400 milyon dolar arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ocak ile biten haftada 400 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 840 milyon dolar artarak 70 milyar 797 milyon dolardan 71 milyar 636 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 28 Ocak haftasında 441 milyon dolar azalarak 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 577 milyon dolara indi.

 

 

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#Merkez Bankası#PPK#Toplantı