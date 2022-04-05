Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte nisan ayı Merkez Bankası toplantı tarihi

#Merkez Bankası#Merkez Bankası Faiz#Merkez Bankası Faiz Kararı

Nisan ayının ilk haftasında en çok araştırılan konulardan biri de Merkez Bankası faiz kararı oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yıl dördüncü kez faiz kararı için bir araya gelecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte nisan ayı Merkez Bankası toplantı tarihi...

1/3Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak İşte nisan ayı Merkez Bankası toplantı tarihi

Merkez Bankası her ay belirlenen takvim doğrultusunda faiz kararını belirlemek için bir araya geliyor. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı. TCMB bu ayki toplantısını 14 Nisan'da gerçekleştirilecek.

2/3MART AYINDA NE KARAR VERİLMİŞTİ

MART AYINDA NE KARAR VERİLMİŞTİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

3/3Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak İşte nisan ayı Merkez Bankası toplantı tarihi

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Bankası#Merkez Bankası Faiz#Merkez Bankası Faiz Kararı