Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte nisan ayı Merkez Bankası toplantı tarihi

Merkez Bankası her ay belirlenen takvim doğrultusunda faiz kararını belirlemek için bir araya geliyor. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 3 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı. TCMB bu ayki toplantısını 14 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.
TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.