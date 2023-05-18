Memura kira desteği müjdesi! Memur kira yardımından kimler, nasıl faydalanabilecek? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

"STANDART OLUŞTURULMALI"

Yasal düzenleme yapmak suretiyle fiyat istikrarının sahiplenmesi gerekiyor. İsteyen zam yapmamalı. Bunun önüne geçtikten sonra makul bir rakam, ilin ilçenin şartlarına uygun ücret belirlenmek suretiyle memura destek sağlanacak. İstanbul'da memura 10 bin Anadolu'da 8-3 bin değil, fiyat artışına olan sebepler ortadan kaldırılarak ardından memura yapılacak kira yardımında standardın oluşması gerekiyor.



Büyükşehirlerde kira fiyatlarında farklılık söz konusu. Yasal zemine oturtulmadığı takdirde, devlet memura nasıl olsa zam yapıyor denip mal sahibi, emlakçılar bunlar fiyatları illa ki yukarı doğru çekecektir.



Kiracılar şunu diyor, her kapı çaldığında içimiz cız ediyor. Ya emlakçı ya ev sahibi geliyor diyorlar. Bunların önüne geçmek için yasal düzenleme yapılmalı, her önüne gelen emlakçılık yapmamalı. Emlakçı komisyon alıyor ama devlete vergi vermiyor. Ev sahibinin aklını çelerek kiracıyı çıkarıp yeni kira ve komisyon almanın peşinde koşuyorlar.