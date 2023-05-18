Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Memura kira desteği müjdesi! Memur kira yardımından kimler, nasıl faydalanabilecek? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Kira Desteği#Memura Kira Desteği#Memura Konut Desteği
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 16:43

Memura kira yardımı için ilk açıklama, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Özellikle büyükşehirlerde oturan memurların sıkça karşılaştığı sorunlardan birisi olan yüksek kira hususuna değinen Çavuşoğlu, "Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz." açıklamasında bulundu. Peki, memura kira desteği nasıl verilecek ve kimler faydalanabilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

1/5Memura kira desteği müjdesi Memur kira yardımından kimler, nasıl faydalanabilecek Bakan Çavuşoğlundan açıklama

Memur kira yardımı hakkında açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, seçim çevresi de olan Antalya ve diğer illerdeki kira artışlarına çözüm bulunacağını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Önce Rusya- Ukrayna savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz- talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil; fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp, arz- talep dengesini sağlayacağız."

2/5KİRA ARTIŞLARI DÜZENLEME İLE ÇÖZÜLEBİLİR

"KİRA ARTIŞLARI DÜZENLEME İLE ÇÖZÜLEBİLİR"

SGK Uzmanı Özgür Kaya ise yasal düzenlemeye oturtularak kirada fahiş artışların önüne geçilebileceğini söyledi. 

Kaya'nın açıklamaları şöyle:

3/5Memura kira desteği müjdesi Memur kira yardımından kimler, nasıl faydalanabilecek Bakan Çavuşoğlundan açıklama

"Büyükşehirlerde görev yapan memurların hayatlarını daha uygun şekilde sürdürebilmeleri için Anadolu'nun muhtelif şehirlerindeki kira artışlar oranlarının düşük olduğu illere kaydığını görüyoruz. Şehirlerde liyakat sahibi memurların sayısı azaldığını gösteriyor. Kentsel dönüşüm projeleri arzı artırdığı takdirde fahiş artışların önüne geçilmesi söz konusu olacaktır. Bu artışlara sebep olan nedenlerin de yasal olarak zemine oturtulması gerekiyor."

4/5KONUT TALEBİNİN YÜZDE 80İ KARŞILANIR

"KONUT TALEBİNİN YÜZDE 80'İ KARŞILANIR"

Hükümetin bugünkü siyasi iktidarın konut üretmede TOKİ vasıtasıyla yaptığı çalışmalara bakıldığında performansın gayet olumlu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 2 yıl içinde arzı artırarak yüzde 100 olmasa da yüzde 80 seviyesinde talebi karşılayacağını söyleyebiliriz. Büyükşehirlerdeki fiyat artışlarının önüne geçmesine vesile olacaktır.

Dışişleri bakanının açıklamasında memurlara kira konusundaki yardım da gündeme geldi. Bu günlerde en çok konuştuğumuz konu memur maaş artışlarında. 12 bin lira seviyesinde memurun maaşı mevcut. İstanbul'da bir konutta 7-8 bin lira kira ödemeniz gerekiyor. 12 bin maaş alan memurun bu kirayı karşılaması söz konusu değil. Taban aylığın 22 bin liraya yükseltilmesi öngörüldü. Fiyat artışının fahiş yükseldiği illerde bu artışın önüne geçilecek, memura katkıyla yasal düzenlemenin acilen yapılması gerekiyor.

5/5STANDART OLUŞTURULMALI

"STANDART OLUŞTURULMALI"

Yasal düzenleme yapmak suretiyle fiyat istikrarının sahiplenmesi gerekiyor. İsteyen zam yapmamalı. Bunun önüne geçtikten sonra makul bir rakam, ilin ilçenin şartlarına uygun ücret belirlenmek suretiyle memura destek sağlanacak. İstanbul'da memura 10 bin Anadolu'da 8-3 bin değil, fiyat artışına olan sebepler ortadan kaldırılarak ardından memura yapılacak kira yardımında standardın oluşması gerekiyor.

Büyükşehirlerde kira fiyatlarında farklılık söz konusu. Yasal zemine oturtulmadığı takdirde, devlet memura nasıl olsa zam yapıyor denip mal sahibi, emlakçılar bunlar fiyatları illa ki yukarı doğru çekecektir.

Kiracılar şunu diyor, her kapı çaldığında içimiz cız ediyor. Ya emlakçı ya ev sahibi geliyor diyorlar. Bunların önüne geçmek için yasal düzenleme yapılmalı, her önüne gelen emlakçılık yapmamalı. Emlakçı komisyon alıyor ama devlete vergi vermiyor. Ev sahibinin aklını çelerek kiracıyı çıkarıp yeni kira ve komisyon almanın peşinde koşuyorlar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kira Desteği#Memura Kira Desteği#Memura Konut Desteği