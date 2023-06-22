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2023 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK, kaç TL zamlanacak? Öğretmen, doktor, hemşire, polis, avukat, mühendis maaş zammı ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...

Güncelleme Tarihi:

#Memur Maaş Zammı#En Düşük Memur Maaşı#Memur Maaşı Ne Kadar Olacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 09:29

Memur maaş zammı için öğretmen, doktor, polis, hemşire ve diğer kategorilerde memur olarak çalışanlar için bekleyiş başladı. En düşüş memur maaşı Temmuz ayı yaklaşırken gündemde öne çıkan konu başlıklarından biri. TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon rakamlarının paylaşılmasıyla emekli maaş oranı da netlik kazanacak. Diğer taraftan da en düşük memur maaşıyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan, Meclis tatile girmeden memur ve emekli maaşlarını düzenleyecek düzenlemeyi çıkarmayı düşündüklerini ifade etti. Buna göre bayram öncesinde milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zam tasarısı Meclis'te olacak. Memur ve emekli zammı için enflasyon rakamları da belirleyici olacak. Peki Memur maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak? Öğretmen, doktor, hemşire, polis, avukat, mühendis maaş zammı ne zaman belli olacak? İşte en düşük memur maaş tutarı 2023...

1/52023 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK, kaç TL zamlanacak Öğretmen, doktor, hemşire, polis, avukat, mühendis maaş zammı ne zaman belli olacak İşte son gelişmeler...

Memur maaş zammı ile ilgili gelişmeler kamu çalışanları tarafından yakından takip ediliyor. Meclis bayram öncesinde hızlı çalışma dönemine girecek. Bununla beraber memurlara verilecek refah payı, emekli maaş zammı gibi birçok konu TBMM gündeminde olacak. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada memur ve emekli maaş zammının Temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi. Peki memur zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

2/5EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söyledi.

Memur ve emekli maaşlarını düzenleyecek çalışmayla ilgili Bakan Işıkhan, "Prosedüre bağlı kalmamız lazım ama Allah nasip ederse Meclis tatile girmeden çıkarmayı düşünüyoruz" dedi.

3/5MEMUR MAAŞI 2023 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM

MEMUR MAAŞI 2023 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM

Bakan Işıkhan, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin hangi safhada olduğuyla ilgili, "Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile iş birliği halinde çalışıyoruz. İnşallah, torba yasayla çıkmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bürokratlarımız çalışıyor. Hedefimiz, torba yasayla paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaştırmak. Biz bunu torba yasada sunacağız ve Meclis tarafından da kısa sürede geçmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, teklifin Meclis'e ne zaman sevk edileceği ile ilgili soruya da, "Prosedüre bağlı kalmamız lazım ama Allah nasip ederse Meclis tatile girmeden çıkarmayı düşünüyoruz. Önemli bir süreç bu. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi, çok kişiyi ilgilendiriyor" diye yanıt verdi.

4/5MEMURLARIN OLASI ZAM TAHMİNİ TABLOSU

MEMURLARIN OLASI ZAM TAHMİNİ TABLOSU

Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin meslekte birinci yılı içinde olan öğretmen ile uzman öğretmen olarak görev yapanlar aynı maaşı almıyor. Düz memur olarak görev yapanların ise aldıkları maaşlar ön lisans ve lisans gibi mezuniyet durumlarına göre değişiyor. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bu maaşın 22 bin lira olacağını söyledi

Bizde memur maaşlarına %30, 40, 45 ve 50 oranlarında zam yapılması durumunda ortaya çıkacak tabloyu sizler için hazırladık. Memur maaşı zam oranları kesin olarak Temmuz ayı içerisinde belirlenecek. Aşağıda hazırlanan tabloda zam oranları üzerinden maaşlar yer almaktadır.

Tablodaki hesaplamalar yapılırken bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, sermaye ödemesi, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

5/52023 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK, kaç TL zamlanacak Öğretmen, doktor, hemşire, polis, avukat, mühendis maaş zammı ne zaman belli olacak İşte son gelişmeler...

Başkomiser derecesinde 3/1 derecesinde çalışan bir kişinin mevcut maaşı 20 bin 873 lira. Temmuz ayında maaşına %40 zam yapılması durumunda ise 29 bin 222 lira olacak.

1/4 derecesinde çalışan bir öğretmenin mevcut maaşı 15 bin 793 lira. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda mevcut maaşı 22 bin 110 lira olacak.

1/4 derecesinde çalışan bir uzman doktorun mevcut maaşı 24 bin 743 lira. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda ise maaşı 34 bin 640 liraya yükselecek.

5/1 derecesinde üniversite mezunu olarak çalışan hemşire 15 bin 611 lira maaş alıyor. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda maaşı 21 bin 855 lira olacak.

8/1 derecesinde çalışan bir polis memurunun mevcut maaşı 18 bin 23 lira. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda maaşı 25 bin 529 lira olacak.

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