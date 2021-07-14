Memur emeklisi bayram ikramiyesini ne zaman alacak? İşte Kurban Bayramı ikramiye tarihleri
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihlerinde ödeneceğini bildirdi. Peki, memur emeklisi bayram ikramiyesini ne zaman alacak?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıkları hesaplara yatırılmaya başladı. Bu kapsamda, dün itibarıyla SSK emeklilerinin hesaplarına Kurban Bayramı ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıkları yatırılmaya başlandı. Şimdi ise memur emeklileri için tarih merak ediliyor. İşte, 2021 Kurban Bayramı ikramyesi ödemelerinde son durum...
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Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların temmuz ayı farkı, temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri de 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.
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Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 16 Temmuz'da gerçekleşecek.