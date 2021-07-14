Memur emeklisi bayram ikramiyesini ne zaman alacak? İşte Kurban Bayramı ikramiye tarihleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıkları hesaplara yatırılmaya başladı. Bu kapsamda, dün itibarıyla SSK emeklilerinin hesaplarına Kurban Bayramı ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıkları yatırılmaya başlandı. Şimdi ise memur emeklileri için tarih merak ediliyor. İşte, 2021 Kurban Bayramı ikramyesi ödemelerinde son durum...