Gündem Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) Haber Giriş: 02 Eylül 2021 - 11:44 | 02 Eylül 2021 - 11:44

Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ü öldürdü! İfadesi tüyler ürpertti

Kayseri’de, 22 gün kayıp olarak aranan Mehmet Turhan (55) ve boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Firdevs Öztürk (52) çiftini iple boğup öldürdükten sonra kuyuya gömen kardeşi Yusuf Turhan (52) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Turhan'ın, 'Beni öldüreceğini düşünerek, korku ve panikle ağabeyimin elindeki ipi alarak boğazına sarıp, sıkarak boğdum ve öldürdüm' dediği yer aldı. Turhan ayrıca, 'Köydeki depomda yer alan tandıra gömdüm. Koku çıkmasın diye üstüne beton attım. Pişmanım.' dedi.