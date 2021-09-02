MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ü öldürdü! İfadesi tüyler ürpertti
GeriGündem Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ü öldürdü! İfadesi tüyler ürpertti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 02 Eylül 2021 - 11:44 | 

Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ü öldürdü! İfadesi tüyler ürpertti

Kayseri’de, 22 gün kayıp olarak aranan Mehmet Turhan (55) ve boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Firdevs Öztürk (52) çiftini iple boğup öldürdükten sonra kuyuya gömen kardeşi Yusuf Turhan (52) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Turhan'ın, 'Beni öldüreceğini düşünerek, korku ve panikle ağabeyimin elindeki ipi alarak boğazına sarıp, sıkarak boğdum ve öldürdüm' dediği yer aldı. Turhan ayrıca, 'Köydeki depomda yer alan tandıra gömdüm. Koku çıkmasın diye üstüne beton attım. Pişmanım.' dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
2
3
4
5
6
7
8
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi