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Mehmet Selim Kiraz ölüm yıl dönümünde anılıyor... Mehmet Selim Kiraz kimdir, ne zaman öldü?

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Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz şehit edilişinin 7’inci yıldönümünde anılıyor. Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilmişti. Peki, Mehmet Selim Kiraz kimdir, ne zaman öldü?

1/3Mehmet Selim Kiraz ölüm yıl dönümünde anılıyor... Mehmet Selim Kiraz kimdir, ne zaman öldü

Mehmet Selim Kiraz, 1969 yılında Siirt'e bağlı Kayaboğaz köyünde dünyaya geldi. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye cumhuriyet savcılıklarını yürüttü. 2014 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nda görevlendirildi.

2/3Mehmet Selim Kiraz ölüm yıl dönümünde anılıyor... Mehmet Selim Kiraz kimdir, ne zaman öldü

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı da yürüten Kiraz, avukat gibi hareket ederek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına giren terör örgütü üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından adliyenin 6'ncı katındaki odasında rehin alındı. Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra vurulduğu anlaşılan Kiraz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3/3Mehmet Selim Kiraz ölüm yıl dönümünde anılıyor... Mehmet Selim Kiraz kimdir, ne zaman öldü

Operasyonun ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki savcı Kiraz'ın bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

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