Mehmet Selim Kiraz ölüm yıl dönümünde anılıyor... Mehmet Selim Kiraz kimdir, ne zaman öldü?

Mehmet Selim Kiraz, 1969 yılında Siirt'e bağlı Kayaboğaz köyünde dünyaya geldi. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye cumhuriyet savcılıklarını yürüttü. 2014 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nda görevlendirildi.
Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı da yürüten Kiraz, avukat gibi hareket ederek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına giren terör örgütü üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından adliyenin 6'ncı katındaki odasında rehin alındı. Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra vurulduğu anlaşılan Kiraz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Operasyonun ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki savcı Kiraz'ın bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.