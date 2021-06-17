Mehmet Kaplan kimdir? Duygu Delen'in şüpheli ölümünde sanık Mehmet Kaplan sosyal medya gündeminde

"Üç aydır kendisiyle açık giyindiği için aramızda çıkan tartışma nedeniyle ayrıydık. Olay günü buluştuk ve eve geldik. Birlikte sohbet edip zaman geçirdik. Bu sırada bana kız arkadaşımdan mesaj geldi. Telefonu alıp, kız arkadaşıma benim yerime cevap yazdı. Bu sırada ben de Duygu'nun telefonunu alıp bakmaya başladım. Telefonunda eski erkek arkadaşlarıyla olan fotoğraflarını görünce sinirlendim. Elimden telefonu almak istedi ama vermedim. Duygu'nun telefonunu elimden indirdim, o sinir haliyle bulunduğumuz odadaki yatak dolabının camlı kısmına sağ elimle sert bir yumruk attım, cam kırıldı, elimi bilek ve avuç kısmından kesti ve elimden kan akmaya başladı, o anda kendimi kaybetmiştim. Duygu’ya 'Böyle yapıyorsan bir daha yanıma gelme birleşmemizin anlamı yok, benden uzak dur' diye bağırdım. Duygu'da bana bu konuyla ilgili konuşmak istediğini söyledi. Sinirlendim ve Duygu'ya tokat attım. Bu sırada Duygu telefonunu almak isteyince aramızda itişme yaşandı. Üzerime saldırdı telefonuna daha fazla bakmama engel olmak için aramızda arbede yaşandı. Ben kendisini itekledim, telefonunu da yanına doğru fırlattım."