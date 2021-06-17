Mehmet Kaplan kimdir? Duygu Delen'in şüpheli ölümünde sanık Mehmet Kaplan sosyal medya gündeminde
Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yargılanan sanık Mehmet Kaplan'ın ev hapsi kararıyla tahliye edildi. Karar ardından Delen’in ailesi itiraz sürecini başlatırken Mehmet Kaplan’ın yeni tutuklanması için sosyal medyada binlerce kişi paylaşımda bulundu. İşte sosyal medya gündeminde olan Duygu Delen'in şüpheli ölümünde yaşananlar ve sanık Mehmet Kaplan hakkında bilinenler…
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Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos 2020 tarihinde, Duygu Delen, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp öldü. Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gaziantep'te, Duygu Delen’in (17) balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan, bugün görülen 4'üncü duruşmada 'ev hapsi şartıyla' tahliye edildi.
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MEHMET KAPLAN’IN MESAJLARI
Mehmet Kaplan’ın cep telefonunun incelenmesinde ise arkadaşlarına sinirlerine hâkim olmakta zorlandığı ve Duygu Delen’e daha fazla zarar vermek istemediği yönünde mesajlar attığı tespit edildi. Mehmet Kaplan ifadesinde babasının ikinci eşi olan Özbek kökenli annesinin iki yaşındayken terk ettiğini ve annesini hiç görmediğini anlatmıştı.
İddianamede, tutuklanan Mehmet Kaplan'ın emniyetteki ifadesine de yer verildi. İfadesinde, olay günü bir arkadaşı ile alkol aldığını ve ardından Duygu ile buluşarak eve geldiklerini anlatan Kaplan, şunları söyledi:
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"Üç aydır kendisiyle açık giyindiği için aramızda çıkan tartışma nedeniyle ayrıydık. Olay günü buluştuk ve eve geldik. Birlikte sohbet edip zaman geçirdik. Bu sırada bana kız arkadaşımdan mesaj geldi. Telefonu alıp, kız arkadaşıma benim yerime cevap yazdı. Bu sırada ben de Duygu'nun telefonunu alıp bakmaya başladım. Telefonunda eski erkek arkadaşlarıyla olan fotoğraflarını görünce sinirlendim. Elimden telefonu almak istedi ama vermedim. Duygu'nun telefonunu elimden indirdim, o sinir haliyle bulunduğumuz odadaki yatak dolabının camlı kısmına sağ elimle sert bir yumruk attım, cam kırıldı, elimi bilek ve avuç kısmından kesti ve elimden kan akmaya başladı, o anda kendimi kaybetmiştim. Duygu’ya 'Böyle yapıyorsan bir daha yanıma gelme birleşmemizin anlamı yok, benden uzak dur' diye bağırdım. Duygu'da bana bu konuyla ilgili konuşmak istediğini söyledi. Sinirlendim ve Duygu'ya tokat attım. Bu sırada Duygu telefonunu almak isteyince aramızda itişme yaşandı. Üzerime saldırdı telefonuna daha fazla bakmama engel olmak için aramızda arbede yaşandı. Ben kendisini itekledim, telefonunu da yanına doğru fırlattım."