Mehmet Genç kimdir, kaç yaşındaydı? Tarihçi Mehmet Genç'in hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler
Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti. Tarih alanında önemli çalışmaları bulunan Mehmet Genç'in vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından siyasi isimlerden taziye mesajları geldi. 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülüne layık görülen Mehmet Genç 2019 yılında da Akademi Genel Kurulunca TÜBA Şeref üyeliğine seçildi. Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerde dersler veren Genç, evli ve iki çocuk babasıydı. Peki, Mehmet Genç kimdir? İşte, tarihçi Mehmet Genç'in hayatı ve biyografisi.
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Tarihçi Mehmet Genç'in hayatı ve biyografisi vefat etmesinin ardından gündeme geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü bitiren Genç, 1983 yılında Marmara Üniversitesi'nde dersler vermeye başladı. Son olarak İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü'nde görev alıyordu. Türkiye Yazarlar Birliği fikri ödülü, "Aydın Doğan Vakfı" özel ödülü gibi ödüllere layık görüldü. Bir buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Genç, 87 yaşında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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MEHMET GENÇ KİMDİR?
Mehmet Genç, 4 Mayıs 1934 Artvin'de dünyaya geldi. Osmanlı iktisat tarihi üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınmaktadır. 1956'da başladığı doktorasını 40 yıl sonra 1996'da tamamladı.
İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ni 1953'te, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü 1958'de bitirdi. Kısa bir süre Ankara Valiliği'nde maiyet memurluğu ve Şereflikoçhisar kazasında kaymakam vekilliği yaptı. 1960 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde "İktisat Tarihi" asistanı olarak Ömer Lütfi Barkan'ın yanında çalıştı. Sanayi Devriminin Osmanlı Sanayiine Etkisi adlı doktora tezini hazırladı. Aynı enstitüde 1965'ten 1982 yılına kadar "İktisat Tarihi Uzmanı" olarak çalıştı. 1966 yılında araştırmalarını detaylandırmak için Başbakanlık Arşivi’nde çalışmaya başladı. Bu tarihten sonra araştırmalarının temel kaynağı Osmanlı arşiv belgeleri oldu.
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1983 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde "İktisat Tarihi" ve "Tarih Metodolojisi" dersleri vermeye başladı. Konsolide bütçe üzerine çalışmalar yaptı.
1973'ten itibaren "Osmanlı İktisat Tarihi" alanında birçok yerli ve yabancı birçok seminere ve toplantıya katıldı.1985-1988 yılları arasında TRT'de danışman olarak çalıştı ve burada birçok kültür ve bilim sohbetleri yaptı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'de Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine Tarih ve Sosyal Bilimler dersleri veren Genç, 2002 yılında bu okuldan emekli oldu.
1996 yılında İstanbul Üniversitesi "Genel Sosyoloji" ve "Metodoloji" alanında "Doktora Şeref Unvanı"'na sahip oldu. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü'nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Toplum Bilimleri Bölümü'nde "Osmanlı İktisat Tarihi" dersleri verdi.
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Evli ve iki çocuk babası olan Genç; Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Yunanca yayımlanmış çok sayıda makale yazmıştır. 2000 yılında, tebliğ ve makalelerinin önemli bir bölümü bazı ilavelerle “Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi” adlı kitabında yayımlamış ve bu kitap ile "Türkiye Yazarlar Birliği" tarafından Fikir Dalında ödüle layık görülmüştür. 2001 yılında aynı kitap ile "Aydın Doğan Vakfı" özel ödülünü almaya hak kazamıştır. Genç; American Research Institute in Turkey Yönetim Kurulu Üyesiydi. 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği kapsamında, Sosyal Bilimler ve Tarih alanında ödüllendirildi.
Mehmet Genç, 2015 yılında Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) "Uluslararası Akademi Ödülü"nü almış, 2019 yılında da Akademi Genel Kurulunca TÜBA Şeref üyeliği'ne seçilmiştir.