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MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK? TBMM 28. Dönem milletvekili dağılımı belli oldu! İşte yeni yasama dönemi Meclis'in açılış tarihi!

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#Meclis Ne Zaman Açılacak#Tbmm#Meclis Açılış Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 23:39

TBMM'nin ne zaman açılacağı, seçimlerin ardından gündeme geldi. Türkiye 14 Mayıs tarihinde milletvekili seçimi ile 28 Mayıs tarihinde cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için sandık başına gitti. Seçimlerin ardından TBMM 28. Dönem milletvekili dağılımı belli oldu. YSK Başkanı Yener'in açıklamasına göre AK Parti 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, MHP'nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, CHP'nin 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili Meclis'e girdi. Seçimlerin sona ermesiyle Meclis yoğun mesai ile yeniden açılacak. Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi hangi gün? İşte, TBMM milletvekili sandalye dağılımı ve Meclis'in açılış tarihi hakkında bilgiler.

1/3MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK TBMM 28. Dönem milletvekili dağılımı belli oldu İşte yeni yasama dönemi Meclisin açılış tarihi

Meclis ne zaman açılacak? sorusu seçimlerin ardından öne çıkan konulardan oldu. Toplam 600 milletvekili Meclis’te yer alırken, gözler de yeni dönem TBMM'nin açılış tarihine çevrildi. Meclis'te mazbatasını alarak kayıt yaptıracak 28. Dönem milletvekilleri için hazırlıklara başlandı. Buna göre kayıt işlemi yaptıranlara milletvekili rozeti verilecek. Peki, Meclis ne zaman, hangi gün açılacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/3MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğüne göre, Yüksek Seçim Kurulunun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız toplanacak. YSK Başkanı Ahmet Yener, kesin sonuçları 30 Mayıs Salı günü açıkladı. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 Haziran Cuma günü açılacak ve milletvekilleri yeminlerini ederek görevlerine başlayacak.

Yeni yasama döneminin ilk birleşiminde milletvekilleri yemin edecek. Genel Kurulun ilk birleşimini, MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak yönetmesi bekleniyor.

3/3TBMM MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI BELLİ OLDU

TBMM MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Partilerin 28'inci dönemde çıkardığı Milletvekili sayılarını da açıklayan Yener, "Yapılan seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup, sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız" diye konuştu. (DHA)

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