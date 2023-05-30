MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK? TBMM 28. Dönem milletvekili dağılımı belli oldu! İşte yeni yasama dönemi Meclis'in açılış tarihi!

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğüne göre, Yüksek Seçim Kurulunun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız toplanacak. YSK Başkanı Ahmet Yener, kesin sonuçları 30 Mayıs Salı günü açıkladı. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 Haziran Cuma günü açılacak ve milletvekilleri yeminlerini ederek görevlerine başlayacak.

Yeni yasama döneminin ilk birleşiminde milletvekilleri yemin edecek. Genel Kurulun ilk birleşimini, MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak yönetmesi bekleniyor.