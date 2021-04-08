Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı neden çalışmıyor, kapalı mı?

Mahmutbey Yönünden Kağıthane ve Çağlayan’a Ulaşım:• M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden mekik metro seferlerimiz ile M7 Kağıthane ve Çağlayan istasyonlarına ulaşabilirsiniz,Kağıthane ve Çağlayan Bölgesinden Mahmutbey Yönüne Ulaşım:• M7 Kağıthane ve Çağlayan metro istasyonlarından 13 dakika aralıklarla hizmet veren mekik metro seferlerimiz ile gidebileceğiniz M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden M7 Mahmutbey-Nurtepe seferlerimiz ile Mahmutbey yönüne seyahat edebilirsiniz,