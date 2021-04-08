Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı neden çalışmıyor, kapalı mı?
MecidiyeköyMahmutbey metro hattı ne zaman açılacak soruları ile 8 Nisan itibariyle araştırılan husus olmaya başladı. Metro İstanbul tarafından duyurulan bilgilere göre Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı bakım onarım çalışmaları dolayısıyla geçici bir süreliğine kapalı tutulacak. Mahmutbey Nurtepe ve Nurtepe Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklı olarak mekik işletme gerçekleşecek. Peki, Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak? İşte, o bilgiler
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1
Mecidiyeköy Mahmutbey metro seferleri yapılamayacağı için alternatif güzergahlar paylaşan Metro İstanbul, bu güzergahları şu şekilde duyurdu;Mecidiyeköy Yönünden Mahmutbey Yönüne Ulaşım:• Mecidiyeköy metro istasyonu 1 numaralı çıkıştan (Cevahir çıkışı) hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile M7 Nurtepe istasyonuna ulaşabilir ve bu istasyondan M7 hattına aktarma yapabilirsiniz,Mahmutbey Yönünden Mecidiyeköy Yönüne Ulaşım:• M7 Nurtepe istasyonu 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy’e ulaşabilirsiniz,
2
Mahmutbey Yönünden Kağıthane ve Çağlayan’a Ulaşım:• M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden mekik metro seferlerimiz ile M7 Kağıthane ve Çağlayan istasyonlarına ulaşabilirsiniz,Kağıthane ve Çağlayan Bölgesinden Mahmutbey Yönüne Ulaşım:• M7 Kağıthane ve Çağlayan metro istasyonlarından 13 dakika aralıklarla hizmet veren mekik metro seferlerimiz ile gidebileceğiniz M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden M7 Mahmutbey-Nurtepe seferlerimiz ile Mahmutbey yönüne seyahat edebilirsiniz,
3
Metrobüs’e Ulaşım:• M7 Nurtepe istasyonunda inerek diğer perondan hareket eden mekik metro seferlerimiz ile M7 Çağlayan istasyonunda inerek, buradan kısa bir yürüyüş ile (~500 m.) metrobüs Çağlayan durağına ulaşabilirsiniz, • M7 Kağıthane istasyonundan 13 dakika aralıklarla hizmet veren mekik metro seferlerimizi kullanıp M7 Çağlayan istasyonunda inerek, buradan kısa bir yürüyüş ile (~500 m.) metrobüs Çağlayan durağına ulaşabilirsiniz, • M7 Nurtepe istasyonu 3 numaralı çıkıştan hareket eden ücretsiz İETT ring otobüsleri ile Mecidiyeköy’e geçerek, buradan kısa bir yürüyüş ile (~500 m.) metrobüs Mecidiyeköy durağına ulaşabilirsiniz.
4
Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları, toplam 15 lokasyondan geçiyor. Duraklar şu şekilde;