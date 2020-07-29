MEBBİS il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlerin il içi atama sonuçları 2020
Öğretmenlerin il içi atama sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. 27 Ağustos tarihine kadar uzatılan tercih sürecinin ardından değerlendirme işlemine başlayan Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, illerde bulunan ihtiyaca göre öğretmenlerin il içi atama sonuçları bilgisini erişime açacak. Peki, MEBBİS il içi atama sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Öğretmenlerin il içi atama sonuçları, tüm değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından bakanlığın resmi kanalları aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak. Geçtiğimiz yıl mayıs ayı içerisinde tamamlanan il içi atama süreci, bu yıl ise temmuz ayında sona ermiş olacak. Peki ,öğretmenlerin il içi atama sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte, o bilgiler
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İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
İl içi atama sonuçlarının, normal takvime göre 28 Temmuz tarihinde erişime açılması bekleniyordu. Ancak, 28 Temmuz tarihinde beklenen il içi atama sonuçları MEB tarafından açıklanmadı.
Sonuçların, geçtiğimiz yıl olduğu gibi tüm illerin Milli Eğitim Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.
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İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME KOŞULLARI NELER?
1. Adaylığı kaldırılmış olmak, 2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, 3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
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Sonuçlar açıklandığı an, il bazında haberimize eklenecektir.