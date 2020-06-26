MEB EBA TV öğretmen seminerleri nasıl izlenir? Öğretmen semineri EBA TV canlı izle (26 Haziran Seminer programı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin katılacağı haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin, uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceği açıklamıştı. Öğretmen seminerleri olarak da bilinen öğretmenlerin haziran dönemi mesleki çalışma programı 22 Haziran’dan bu yana EBA üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşiyor. Peki, 22-30 Haziran arasında EBA TV üzerinden gerçekleşecek seminerler nasıl izlenir? 26 Haziran Seminer programı ve EBA TV’yi canlı takip etmek isteyenler için bilgiler…