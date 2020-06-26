MEB EBA TV öğretmen seminerleri nasıl izlenir? Öğretmen semineri EBA TV canlı izle (26 Haziran Seminer programı
Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülen online öğretmen seminerlerinin büyük bir kısmı bugün itibariyle tamamlanmış olacak. EBA TV canlı yayın üzerinden gerçekleştirilen seminerlerin 26 Haziran tarihli programı günler öncesinden paylaşılmıştı. Peki, MEB EBA TV öğretmen seminerleri nasıl izlenir? İşte 26 Haziran seminer programı ve öğretmen semineri EBA TV canlı izle ekranı…
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin katılacağı haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin, uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceği açıklamıştı. Öğretmen seminerleri olarak da bilinen öğretmenlerin haziran dönemi mesleki çalışma programı 22 Haziran’dan bu yana EBA üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşiyor. Peki, 22-30 Haziran arasında EBA TV üzerinden gerçekleşecek seminerler nasıl izlenir? 26 Haziran Seminer programı ve EBA TV’yi canlı takip etmek isteyenler için bilgiler…
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Öğretmen seminerleri hem EBA TV canlı yayın üzerinden hem de eba.gov.tr adresi üzerinden takip edilebiliyor. www.eba.gov.tr, giriş yapılarak EBA öğretmen girişine tıklanması gerekiyor. Ardından MEBSİS veya e-Devlet şifresi ile sisteme girilebiliyor.