MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) başvuru tarihi belli oldu – Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) iş takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yaz dönemi 12 sınıf öğrencileri için destekleme ve yetiştirme yaz kursları takvimini resmi yazısını illere gönderdi. Takvimde eğitimler için ücretli öğretmenlik alımı yapılacağı da bildirildi ve ücretli öğretmenlik başvuru tarihine yer verildi. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? İşte 2020 DYK takvimi
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1
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Milli Eğitim Bakanlığı göndermiş olduğu resmi yazıda yaşanan korona virüs süreci sebebiyle uzaktan eğitim olarak tamamlanan 2019- 2020 eğitim öğretim yılında 11. sınıfta olup 12. sınıfa geçen öğrenciler için yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) takvimini açıkladı. Peki, MEB Destekleme ve yetiştirme kursu (DYK) başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmen başvuruları ne zaman?
2
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DYK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Açıklanan takvime göre 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları yaz dönemi iş takvimine göre kurs merkezi başvuruları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince 07-09 Temmuz 2020 tarihleri arasında onaylanacak. Kurs programının il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmasının ardından 14-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvuruları alınacak.
3
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ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Destekleme kursları için öğretmen başvuruları ile ücretli öğretmen başvuruları ise 10-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.
4
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MEB DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan iş takvimine göre 4- 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü, Destekleme ve Yetiştirme kurslarında dersler başlayacak. Destekleme ve Yetiştirme Kursları 5- 28 Ağustos 2020 Cuma günü tamamlanacak.