MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) başvuru tarihi belli oldu – Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı göndermiş olduğu resmi yazıda yaşanan korona virüs süreci sebebiyle uzaktan eğitim olarak tamamlanan 2019- 2020 eğitim öğretim yılında 11. sınıfta olup 12. sınıfa geçen öğrenciler için yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) takvimini açıkladı. Peki, MEB Destekleme ve yetiştirme kursu (DYK) başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmen başvuruları ne zaman?