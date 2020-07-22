MEB Açık Öğretim Ortaokul sınavı ne zaman? 2. dönem sınav tarihleri belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Ortaokulu'nda 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen sınavların yeni tarihi MEB tarafından ilan edilmişti. Peki, Açık Öğretim Ortaokul sınavı ne zaman?
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Eğitim hayatına MEB'in Açık Öğretim Ortaokulu'nda devam eden binlerce öğrenci, 2019-2020 eğitim yılı 2. dönem sınav tarihlerine odaklandı. AÖO'dan yapılan açıklama ile sınav tarihleri de netleşti. İşte, MEB AÖO 2. dönem sınav takvimi...
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AÖO 2. dönem sınavları 25 Temmuz 2020 tarihinde 2 oturum olarak gerçekleştirilecek. Sınavın 1. Oturumu Saat 9.30'da başlayacak. 2. Oturumun başlangıç saati ise 14.00 olarak belirlendi.
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Açık Öğretim Ortaokulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrenciler, sistemden TC kimlik numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.