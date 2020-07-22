MEB Açık Öğretim Ortaokul sınavı ne zaman? 2. dönem sınav tarihleri belli oldu

Eğitim hayatına MEB'in Açık Öğretim Ortaokulu'nda devam eden binlerce öğrenci, 2019-2020 eğitim yılı 2. dönem sınav tarihlerine odaklandı. AÖO'dan yapılan açıklama ile sınav tarihleri de netleşti. İşte, MEB AÖO 2. dönem sınav takvimi...