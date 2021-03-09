MBSTS sonuçları açıklandı! DİB MBSTS sonuçları sorgulama

MBSTS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 27 Şubat tarihinde düzenlendi. Sınava giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlardı. İşte DİB MBSTS sonuçları sorgulama ekranı
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MBSTS sonuçları son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS), 27 Şubat 2021 tarihinde yapılmıştı. Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Mart 2021 tarihinde saat 15.00’ten itibaren sorgulayabiliyorlar.
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MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI
27 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2020-DİB-MBSTS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Mart 2021 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.