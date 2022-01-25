MBSTS baÅŸvuru kÄ±lavuzu yayÄ±mlandÄ±! 2022 DÄ°B MBSTS baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

MBSTS baÅŸvuru kÄ±lavuzu yayÄ±mlandÄ±. DÄ°B MBSTS baÅŸvurularÄ± 25 Ocak ve 2 Åžubat tarihleri aralÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak. SÄ±nav Ã¼creti 240 TL olarak aÃ§Ä±klandÄ±. SÄ±nava girecek adaylar, 240,00 TL olan sÄ±nav Ã¼cretini, 25 Ocak-3 Åžubat 2022 tarihleri arasÄ±nda kÄ±lavuzda yer alan bankalara Ã–SYM adÄ±na yatÄ±racaklar. Ã–demeler online olarak da yapÄ±labiliyor.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Mesleki Bilgiler Seviye Tespit SÄ±navÄ± (2022-DÄ°B-MBSTS) 12 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktÄ±r.
SÄ±nava baÅŸvurular, 25 Ocak â€“ 02 Åžubat 2022 tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacaktÄ±r.
Adaylar, baÅŸvurularÄ±nÄ± elektronik ortamda Ã–SYM BaÅŸvuru Merkezleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren Ã–SYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya Ã–SYM Aday Ä°ÅŸlemleri Mobil uygulamasÄ±ndan yapabileceklerdir.
SÄ±nava baÅŸvuruda HES kodu bilgisi alÄ±nacaÄŸÄ±ndan adaylarÄ±n, sÄ±nava baÅŸvuru iÅŸlemi yapmadan veya baÅŸvuru iÃ§in baÅŸvuru merkezlerine gitmeden Ã¶nce HES kodunu edinmiÅŸ olmalarÄ± gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasÄ±l edinileceÄŸi bilgisine SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaÅŸabileceklerdir.
SÄ±nava iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi 2022-DÄ°B-MBSTS kÄ±lavuzunda yer almaktadÄ±r. Adaylar KÄ±lavuza aÅŸaÄŸÄ±daki baÄŸlantÄ±dan eriÅŸebileceklerdir. SÄ±nava baÅŸvuracak adaylarÄ±n KÄ±lavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Â MBSTS BAÅžVURU KILAVUZU Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ
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