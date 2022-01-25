MBSTS baÅŸvuru kÄ±lavuzu yayÄ±mlandÄ±! 2022 DÄ°B MBSTS baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

MBSTS baÅŸvuru kÄ±lavuzu yayÄ±mlandÄ±. DÄ°B MBSTS baÅŸvurularÄ± 25 Ocak ve 2 Åžubat tarihleri aralÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak. SÄ±nav Ã¼creti 240 TL olarak aÃ§Ä±klandÄ±. SÄ±nava girecek adaylar, 240,00 TL olan sÄ±nav Ã¼cretini, 25 Ocak-3 Åžubat 2022 tarihleri arasÄ±nda kÄ±lavuzda yer alan bankalara Ã–SYM adÄ±na yatÄ±racaklar. Ã–demeler online olarak da yapÄ±labiliyor.