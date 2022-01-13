Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Özür grubu atama sonuçlarında son durum
Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ile ilgili MEB son dakika açıklaması araştırılıyor. Özür grubu atama sonuçları için araştırmalar başladı. Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 27 Aralık tarihinde başladı ve 3 Ocak günü saat 17:00’da sona erdi. Tercihler ise 7 Ocak ve 12 Ocak tarihleri aralığında yapıldı. Peki, özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
Özür grubu atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Mazerete bağlı yer değiştirme başvurularını ve tercihlerini yapan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili MEB tarafından duyuru yayımlandı. Buna göre sonuçlar belirtilen tarihte personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak.
ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları 14 Ocak Cuma günü açıklanacak. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayınlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır. Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.