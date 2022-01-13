Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Özür grubu atama sonuçlarında son durum

Özür grubu atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Mazerete bağlı yer değiştirme başvurularını ve tercihlerini yapan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili MEB tarafından duyuru yayımlandı. Buna göre sonuçlar belirtilen tarihte personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak.