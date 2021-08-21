Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? MEB’den sağlık mazereti duyurusu

Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği başvurusunu kimler yapabilir? Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları; sözleşmeli öğretmenlerin kendisi, eşi, çocukları ile anne veya babasının sağlık mazeretine bağlı olarak gerçekleştirilecek; sözleşmeli öğretmenlerin sayılanlar dışındaki diğer aile bireylerinin sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvuruları kabul edilmeyecektir.