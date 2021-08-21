Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman? MEB’den sağlık mazereti duyurusu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı iller arası yer değişimine ilişkin yazılı duyuru yaptı. Öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları online sistem üzerinden alınacak. Peki, mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?
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Sözleşmeli öğretmenler başvurularını, takvimde belirtilen süre içerisinde kişisel MEBBİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak “başvuru modülü üzerinden elektronik başvuru formu doldurulmak suretiyle gerçekleştireceklerdir.
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Başvurular il milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak komisyon marifetiyle incelenerek değerlendirilecek.
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Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği başvurusunu kimler yapabilir?
Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları; sözleşmeli öğretmenlerin kendisi, eşi, çocukları ile anne veya babasının sağlık mazeretine bağlı olarak gerçekleştirilecek; sözleşmeli öğretmenlerin sayılanlar dışındaki diğer aile bireylerinin sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvuruları kabul edilmeyecektir.