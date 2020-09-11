Mavi Vatan ne demek? Mavi Vatan nedir? İşte Mavi Vatan’ın ortaya çıkışıyla ilgili bilgiler

Türkiye’nin bütünlüğünü ve haklarını temsil eden “Mavi Vatan” ismini ilk kez emekli Tümamiral Cem Gürdeniz 2006’da ortaya attı. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı 2010 yılında yayımladığı “Temel Deniz Hukuku” kitabında kayda geçirdi. Türkiye’nin bütünlüğünü ve haklarını temsil ediyor. Gürdeniz, Mavi Vatan’ı temsilen Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’den suların bulunduğu dört pirinç vazonun daha Atatürk’ün kabrinin etrafına konmasını öneriyor.