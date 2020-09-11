MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMavi Vatan ne demek? Mavi Vatan nedir? İşte Mavi Vatan’ın ortaya çıkışıyla ilgili bilgiler
GeriGündem Mavi Vatan ne demek? Mavi Vatan nedir? İşte Mavi Vatan’ın ortaya çıkışıyla ilgili bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 11 Eylül 2020 - 14:04 | 

Mavi Vatan ne demek? Mavi Vatan nedir? İşte Mavi Vatan’ın ortaya çıkışıyla ilgili bilgiler

2015 sonrası Türkiye'nin deniz alanlarındaki aktif ve askeri güce dayalı stratejisinin temelini oluşturan Mavi Vatan kavramını son günlerde sık duymaya başladık. Peki, Mavi Vatan ne demek? Mavi Vatan nedir? İşte Mavi Vatan’ın ortaya çıkışıyla ilgili bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Türkiye’nin bütünlüğünü ve haklarını temsil eden “Mavi Vatan” ismini ilk kez emekli Tümamiral Cem Gürdeniz 2006’da ortaya attı. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı 2010 yılında yayımladığı “Temel Deniz Hukuku” kitabında kayda geçirdi. Türkiye’nin bütünlüğünü ve haklarını temsil ediyor. Gürdeniz, Mavi Vatan’ı temsilen Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’den suların bulunduğu dört pirinç vazonun daha Atatürk’ün kabrinin etrafına konmasını öneriyor.

2
Abone Olgoogle-news

Mavi Vatan Türkiye’nin deniz yetki alanları demek. Bu deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerinin korunması demek.

3MAVİ VATAN’IN ÖNEMİ
Abone Olgoogle-news

MAVİ VATAN’IN ÖNEMİ

Mavi Vatan, 2015 sonrası Türkiye’nin deniz alanlarındaki aktif ve askeri güce dayalı stratejisinin temelini oluşturmuştur. Dış politikanın militarizasyonu ve askeri güç kullanımının diplomasiden öne çıkartılması, Türkiye’nin savunmasının sınır ötesi alanlardan başlatılması ve bu stratejiyi uygulamaya yönelik bir askeri endüstriyel kompleksin geliştirilmesi ile karakterize edilmiştir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi