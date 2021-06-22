Gündem Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR-Nuri ÇAĞLAR/TEKİRDAĞ,(DHA) Haber Giriş: 22 Haziran 2021 - 16:59 | 22 Haziran 2021 - 16:59

Mavi bayraklı plajda deniz salyası uyarısı!

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası) nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kentteki mavi bayraklı plajlarda vatandaşların denize girmemeleri yönünde uyarı tabelaları koydu. Uyarılara rağmen, halkın ise plajlarda denize girdiği görüldü. Bölgede yaşayan Hatice Kıyık alınan önlemlerin önemli olduğunu belirterek, "Dün ve bugün girdik denize. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ama kirli geldiğinde çıkıyoruz tabii.'' şeklinde konuştu.