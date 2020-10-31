Mavi Ay ne zaman, saat kaçta izlenebilecek? NASA Mavi Ay canlı yayını takip ekranı

AY GERÇEKTEN MAVİ Mİ OLUYOR? Dünya'da meydana gelen volkanik patlama ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sırasında dolunay bir süreliğine mavi tonlarda görünüyor. Gökbilimciler aslında Ay'ın renginin değişmediğini, toz bulutları sebebiyle öyle göründüğünü bildiriyor.