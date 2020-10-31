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Haber Giriş: 31 Ekim 2020 - 08:02 | 

Mavi Ay ne zaman, saat kaçta izlenebilecek? NASA Mavi Ay canlı yayını takip ekranı

Mavi Ay, gökyüzü tutkunlarının günlerdir merakla beklediği bir doğa olaydı. Dolunay bu ekim ayında ikinci kez ortaya çıkacak ve insanlar Mavi Dolunay'a tanıklık edecek. 2020 ekim ayında kendini gösterecek olan Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görüntülenebilecek olması nedeniyle astroloji tarihinde önemli bir yere sahip Peki, Mavi Ay nedir? Mavi Ay ne zaman, saat kaçta izlenebilecek?

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mavi Ay’ın tarihini geçtiğimiz haftalarda açıklayarak astroloji tutkunlarını heyecanlandırmıştı. Gök bilimcileri tarafından, nadir bir doğa olayı olarak nitelendirilen Mavi Ay, 31 Ekim Cumartesi günü izlenebilecek.  

2MAVİ AY NEDİR
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MAVİ AY NEDİR?

Mavi ay, aynı ay içinde iki dolunayın meydana geldiği zamandır, ikinci dolunaya mavi ay denir. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Yılın 13’üncü dolunayı Mavi Ay olarak değerlendiriliyor.

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Bir sonraki Mavi Ay 31 Ağustos 2023'te gerçekleşecek.

4MAVİ AY SAAT KAÇTA
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MAVİ AY SAAT KAÇTA?

Bu gece ayı görmek için en iyi zaman olacak çünkü gökyüzü çok net olacak. Ayın doğuşu 18: 28'de başlayacak.

5AY GERÇEKTEN MAVİ Mİ OLUYOR
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AY GERÇEKTEN MAVİ Mİ OLUYOR?

Dünya'da meydana gelen volkanik patlama ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sırasında dolunay bir süreliğine mavi tonlarda görünüyor. Gökbilimciler aslında Ay'ın renginin değişmediğini, toz bulutları sebebiyle öyle göründüğünü bildiriyor.

6NASA MAVİ AY CANLI YAYIN TAKİBİ NASIL YAPILIR
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NASA MAVİ AY CANLI YAYIN TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı NASA'nın resmi adresi ve Youtube hesabı üzerinden Mavi Ay'ın gerçekleşme anını takip edebilirsiniz.MAVİ AY CANLI YAYIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN

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