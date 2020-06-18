Maske takmamanın cezası ne kadar? İstanbul'da maske zorunluluğu olan yerler belli oldu

ANKARA'DA NERELERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU? Ankara Valiliği'nden yayınlanan açıklamada şunlar yer alıyor;



Kurulumuz kararlarıyla daha önceden kapalı alanlara yönelik getirilen maske takma zorunluluğuna ilave olarak Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda İlimiz genelinde tüm açık alanlarda 18.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm vatandaşlarımız için maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine,



Vatandaşlara doğrudan kamu hizmeti sunulan ve hizmet alıcıcısı fazla olan kamu kurum ve kuruluşlarında (Tapu, Nüfus, Sosyal Güvenlik Merkezi, İş-Kur, Vergi Dairesi, Belediye Hizmet Birimleri, PTT Şubeleri, SYDV’ları vb. kurumlar) randevu yöntemiyle hizmet verilmesi uygulamasının yaygınlaştırılmasına, randevulu hizmet veren kurumlarda randevu saatine 15 dakikadan fazla süre bulunanların bina içi ve önünde bekleme yapmalarının yasaklanmasına, hizmet alanların ve bekleme yapmasına izin verilenlerin bina çevresindeki bekleme alanlarında da sosyal mesafeye uymalarına(en az birbuçuk metre aralıklı olarak) ve maske takmalarına,



Kurum görevlilerinin sosyal mesafeye uyulması, maske takılması ve randevulu hizmet veren kurumlarda randevu saatine 15 dakikadan fazla süre bulunanların bina içi ve önünde bekleme yapmamaları konusunda vatandaşlara sürekli uyarılarda bulunmalarına,



Beklenerek veya sıraya girilerek mal ve hizmet alınan tüm kamu ve özel işyerlerinin önlerinde ve çevresinde, Para çekme, elektrik, su, doğalgaz, bilet vb.yükleme yapılan makinaların çevresinde, otogarların bekleme alanlarında, otobüs ve metro duraklarında sosyal mesafeye uyulması ve maske takılmasına,



Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına, Oy birliği ile karar verildi.