Maske takmak zorunlu mu? Maske takmama cezası ne kadar?

Maske takmak zorunlu mu ve maske takmama cezası ne kadar sorusu, normalleşme sürecinin ilk gününde araştırılan konu olmaya devam ediyor. İnternet üzerinden maske takmak zorunlu mu sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan birçok vatandaş, ceza hususunda detayları sorgulamaya başladı. Peki, maske takmak zorunlu mu ve maske takmama cezası ne kadar? İşte, o bilgilerMASKE TAKMAK ZORUNLU MU?



Maske takmanın zorunlu olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yanıtlandı. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o açıklamaları;



“Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır.”