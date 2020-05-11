Maske takmak zorunlu mu? Maske takmama cezası ne kadar?
Evden çıkmak için maske takmak zorunlu mu sorusuna cevap arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Maske takmama cezası var mı sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, dışarı çıkmadan önce bu hususta araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, maske takmama cezası var mı? İşte, maske takmak zorunlu mu sorusunun cevabı ve maske takmama cezası hakkında merak edilen bazı bilgiler...
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Maske takmak zorunlu mu ve maske takmama cezası ne kadar sorusu, normalleşme sürecinin ilk gününde araştırılan konu olmaya devam ediyor. İnternet üzerinden maske takmak zorunlu mu sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan birçok vatandaş, ceza hususunda detayları sorgulamaya başladı. Peki, maske takmak zorunlu mu ve maske takmama cezası ne kadar? İşte, o bilgilerMASKE TAKMAK ZORUNLU MU?
Maske takmanın zorunlu olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yanıtlandı. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o açıklamaları;
“Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır.”
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MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
Sivas Valiliği tarafından ihtiyaç oranında halka dağıtılmak üzere mahalle ve köy muhtarlıklarında maske dağıtılmasının ardından açık alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla vatandaşların konutlarından çıktıkları andan itibaren maske takmalarının zorunlu olduğu açıklandı. Maske takmayanlara ise Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarında 392 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi.
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Valilikten yapılan açıklamada, "Valilik ve kurumlar ile belediye tarafından tüm vatandaşlarımızın maske ihtiyacı bedelsiz olarak karşılanmaktadır. Bu nedenle koronavirüs salgınının hızlı yayılım eğilimi gösteren yapısının engellenmesi ve bulaşma hızının durdurularak ilimizdeki sosyo-ekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi amacıyla vatandaşlarımızın tamamının ikametlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanmaları zorunlu hale getirilmiştir. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'nun 32'nci Maddesi gereğinde idari para cezası uygulanacaktır" denildi.
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ADANA'da polis ekipleri, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ilk gün dışarıda olanları, sosyal mesafe kuralıyla ilgili uyarıp, maske dağıttı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından bugün dışarı çıkanlara, koronavirüs salgını tedbirleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Uğur Mumcu Meydanı önünde uygulama yapan ekipler, araçları tek tek durdurarak, maskesi olmayan sürücü ve yolculara maske dağıttı. Ayrıca ekip araçlarından 'Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için sosyal mesafe kurallarına uyalım' anonsları yapıldı. Ekipler, daha sonra çevrede peyzaj çalışması yapan belediye personeline de maske dağıttı. Sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş ve altındaki atık toplayan çocuklar da ekipler tarafından evlerine götürüldü. Uygulama ve denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
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ÇEKMEKÖY’de koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdüren polisin ihbar üzerine bir eve yaptığı baskında, kaçak olarak üretilen 30 bin adet cerrahi maske ele geçirildi.
Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, Aydınlar Mahallesi’ndeki bir evde kaçak maske imalatı yapıldığı ihbarı alındı. İhbar üzerine dün saat 16.55 sıralarında polis eve baskın yaptı. Burada maskelerin burun bölgesindeki sert plastik aparatın birleşme işleminin ’ev işi’ olarak alınıp yapıldığı belirlendi. 12 koli içerisinde bulunan 30 bin adet cerrahi maskeye el konularak muhafaza altına alındı.