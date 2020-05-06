Maske fiyatları ne kadar olacak? Maskeler 1 lira mı olacak? Maske satışı nerelerden yapılacak?

MASKE FİYATLARI NE KADAR OLACAK? Ticaret Bakanlığı ile medikal sektörün temsilcileri, yeni düzenlemeyle ilgili bir araya gelirken, genelgeyle market ve gross marketlerde de maske satılabilmesi için izin verileceği ifade edildi. Erdoğan’ın onayına sunulacak olan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından eczane, market ve gross marketlerde satışa sunulacak cerrahi maske ücretinde üst limitin ise 1 TL olması bekleniyor. Farklı türdeki maskeler için de farklı üst limitler belirlenecek ancak henüz net bir fiyat verilmiş değil.