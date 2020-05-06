Maske fiyatları ne kadar olacak? Maskeler 1 lira mı olacak? Maske satışı nerelerden yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, maske satışının yeniden başlayacağını açıklaması ardından gözler fiyatlara ve satış kanallarına çevrildi. Korona virüse karşı korunmanın en etkili yolu olan maskelere nasıl erişim sağlayacaklarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yaparak bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, maske fiyatları ne kadar olacak? Maskeler 1 lira mı olacak? Maske satışı nerelerden yapılacak?
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Maske satışına izin verilmesine yönelik düzenleme ardından detaylar netleşmeye başladı. Daha önce ücretsiz dağıtılan maskelerin satışıyla ilgili uygulama için bir genelge hazırlandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre cerrahi maske fiyatında üst limit belirlenecek ve marketlerde de maske satışı yapılmasının önü açılacak. Peki, maske fiyatları ne kadar olacak? Maskeler 1 lira mı olacak? Maske satışı nerelerden yapılacak?
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MASKE FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Ticaret Bakanlığı ile medikal sektörün temsilcileri, yeni düzenlemeyle ilgili bir araya gelirken, genelgeyle market ve gross marketlerde de maske satılabilmesi için izin verileceği ifade edildi. Erdoğan’ın onayına sunulacak olan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından eczane, market ve gross marketlerde satışa sunulacak cerrahi maske ücretinde üst limitin ise 1 TL olması bekleniyor. Farklı türdeki maskeler için de farklı üst limitler belirlenecek ancak henüz net bir fiyat verilmiş değil.
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MASKELER NEREDE SATILACAK?
Eczane ya da marketler isterse belirlenen üst limitin altında satış yapabilecek; ancak, bu rakamın üstünde satışa izin verilmeyecek. Maske satışının başlamasıyla birlikte kurumlar da eczane ve marketleri sıkı bir şekilde denetleyecek. Denetimlerin Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılacağı öğrenildi.
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Maske ve koruyucu sağlık giysileri testlerden geçiriliyor
Türkiye'de üretilen maske ve koruyucu sağlık giysileri, laboratuvarlarda kimyasal ve fiziksel testlerden geçirilerek standartlara uygun olup olmadıkları kontrol ediliyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla dünyada maske ve koruyucu sağlık giysilerine ihtiyaç arttı. Salgından korunmak için kullanılan maske ve koruyucu sağlık giysilerinin sağlıklı olması pandemiye karşı savaşı kazanmada büyük önem taşıyor.Bu kapsamda İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerinin (İHKİB) kuruluşu Ekoteks Laboratuvarı'nda maske ve koruyucu sağlık giysileri sıkı testlere tabi tutuluyor. Maske ve koruyucu sağlık giysilerinden numuneler alınarak laboratuvarda belirlenen standartlara uygun olup olmadığı test ediliyor. Kimyasal ve fiziksel testlerden geçemeyen maske ve koruyucu sağlık giysilerinin uygun olmadığı raporlanıyor.
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"Testlerden geçen ürünler gönül rahatlığıyla kullanılabilir"
Testten geçen ürünlerin standartlara uygun olduğunu raporladıklarını anlatan Gültepe, bu ürünlerin gönül rahatlığıyla kullanılabileceğini kaydetti.Gültepe, koronavirüsle mücadelede milletçe birlik olmanın önemli olduğunun altını çizerek, "Halk sağlığını hiçe sayarak haksız kazanç elde etmeye çalışanlara karşı denetim yapılması olması önemli. İnsanların ambalajlarda 'CE' işareti olmasına dikkat etmesi gerekir. CE belgesi varsa bu, ürünün test edildiğini gösterir." bilgisini verdi.