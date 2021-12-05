Marmaris'te selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, selin zararı gün aydınlanınca ortaya çıktı. İçmeler Mahallesi'nde 20 ev, 1 sağlık ocağı ve 1 PTT şubesi, Orhaniye Mahallesi'nde 3 evi su bastı. İçmeler'de sel sularının sürüklediği park halindeki 1 ambulansın da aralarında bulunduğu toplam 14 araçta maddi hasar meydana geldi. Palmiye ağaçları devrildi, enerji nakil hatlarının zarar görmesiyle elektrikler kesildi. Yazın yanan ormanlık alanlardan gelen çamurlu sular nedeniyle 5 sokaktaki yollarda da hasar meydana geldi. Derelerin taşıdığı sel suları nedeniyle deniz kahverengiye döndü