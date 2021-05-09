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Haber Giriş: 09 Mayıs 2021 - 14:53 | 

Marmara'da deniz salyası tehlikesi

Akdeniz ve Marmara Denizi'nde çeşitli bölgelerde görülen deniz salyasının (müsilaj) yoğunluğu, su altındaki canlıların yaşamlarını da tehdit ediyor. Deniz salyasının orta suda parça parça olduğuna dikkati çeken profesyonel dalgıç Hakan , "Zemin tamamen salyaya bürünmüş. Deniz atları, yengeçler, küçük balıklar, kum üzerinde yaşayan canlıların solungaçları tıkandığı için ölüyorlar. Buna acil çözüm bulunması lazım." diye konuştu. Sait Sancak ise, "Ben 15 senedir Büyükada ve Heybeliada'ya gider gelirim, ben böyle bir durumla karşılaşmadım.'' dedi.

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