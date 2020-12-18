Marketler ve bakkallar kaçta açılıyor, hafta sonu marketler açık mı? İşte çalışma saatleri
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin açılış-kapanış saatlerine de düzenleme getirildi. Yeni düzenlemenin detaylarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, marketler kaçta açılıyor, hafta sonu marketler açık mı? İşte market ve bakkalların çalışma saatlerine ilişkin bilgiler...
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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilmesiyle birlikte marketlerin çalışma saatlerine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Uygulanacak kısıtlama saatlerinde de market, fırın ve manavların çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi.
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Genelgeyle alınan karar doğrultusunda market ve bakkal gibi alışveriş yapılan yerler hafta içi saat 10.00 ve 20.00 arasında hizmet verebilecek.
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HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.Öte yandan, sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak.
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Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.