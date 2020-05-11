MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMarketler sabah kaçta açılıyor? Marketler saat kaça kadar açık?
GeriGündem Marketler sabah kaçta açılıyor? Marketler saat kaça kadar açık?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 10 Mayıs 2020 - 23:36,

Marketler sabah kaçta açılıyor? Marketler saat kaça kadar açık?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 8 Mayıs 2020 Cuma itibarıyla 24 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece yarısı sona ermesiyle birlikte en çok merak edilenlerden biri de marketlerin çalışma saatleri oldu. 11 Mayıs Pazartesi günü sabah erkenden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, marketlerin sabah kaçta açıldığını araştırıyor. Peki, marketler sabah kaçta açılıyor? Marketler saat kaça kadar açık?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sokağa çıkma yasağının ardından temel ihtiyaçları için market alışverişi yapacak vatandaşlar, özellikle BİM, ŞOK ,A101 ve Migros gibi zincir marketlerin çalışma saatlerini sorguluyor. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı'nın kararı gereği, market çalışma saatlerinde bir takım yeni düzenlemeler yapılmış ve alışverişlerde vatandaşların sağlığı için bazı zorunluluklar getirilmişti. İşte, 'Marketler saat kaçta açılıyor?' sorusunun yanıtı ve BİM ŞOK A101 Migros güncel çalışma saatleri...

2İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE YAYINLADI
Abone Olgoogle-news

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE YAYINLADI

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatleri ve alışveriş yapan müşteri sayısına ilişkin genelge uyarınca marketler, açılış saatlerinde düzenlemeye gitti.

3MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Abone Olgoogle-news

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

4BU KURALLARA UYMAK ZORUNLU
Abone Olgoogle-news

BU KURALLARA UYMAK ZORUNLU

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek.

5
Abone Olgoogle-news

İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

6
Abone Olgoogle-news

Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilere, aralarında en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde, bu hususu belirten afiş asılacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi