Marketler sabah kaçta açılıyor? Marketler saat kaça kadar açık?

Sokağa çıkma yasağının ardından temel ihtiyaçları için market alışverişi yapacak vatandaşlar, özellikle BİM, ŞOK ,A101 ve Migros gibi zincir marketlerin çalışma saatlerini sorguluyor. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı'nın kararı gereği, market çalışma saatlerinde bir takım yeni düzenlemeler yapılmış ve alışverişlerde vatandaşların sağlığı için bazı zorunluluklar getirilmişti. İşte, 'Marketler saat kaçta açılıyor?' sorusunun yanıtı ve BİM ŞOK A101 Migros güncel çalışma saatleri...