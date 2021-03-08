Marketler ne zaman, saat kaçta kapanıyor? İşte güncel market çalışma (açılış/kapanış) saatleri

Marketlerin kaçta açılıp kaçta kapandığı son gelişmeler ile takip ediliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında daha önce bazı iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirilmişti. Yeni normalleşme ile marketlerin çalışma saatleri de değişti. İşte, güncel market çalışma saatleri...