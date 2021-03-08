Marketler ne zaman, saat kaçta kapanıyor? İşte güncel market çalışma (açılış/kapanış) saatleri
Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 1 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda kontrollü normalleşme sürecine ilişkin kararlar alınmıştı. Bunun üzerine, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine 'İş Yerlerinin Çalışma Saatleri' konulu genelge gönderildi. Peki, marketler ne zaman, saat kaçta kapanıyor?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Marketlerin kaçta açılıp kaçta kapandığı son gelişmeler ile takip ediliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında daha önce bazı iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirilmişti. Yeni normalleşme ile marketlerin çalışma saatleri de değişti. İşte, güncel market çalışma saatleri...
2
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre mesai saatlerine sınırlama getirilen marketlerin ve bakkalların hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri vatandaşlarla paylaşıldı.
3
Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.
4
Sokağa çıkma yasağının pazar günleri devam edeceği illerde marketler saat 10.00-17.00 arası hizmet verecek.