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Haber Giriş: 01 Nisan 2021 - 09:38 | 

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu market açılış ve kapanış saatileri

Marketlerin çalışama saatleri ile ilgili son açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Markete gitmek isteyen vatandaşlar açıklamaları araştırmaya başladılar. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere ‘İşyerlerinin Çalışma Saatleri’ konulu genelge gönderildi. Bu genelge içerisinde risk gruplarına göre market çalışma saatleri hakkında bilgi verildi. Peki, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları

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Hafta sonu ve hafta içi market açılış ve kapanış saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre orta ve yüksek risk grubundaki bu illerde market, manav, kasap, berber, düşük, 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı yüksek risk grubundaki illerde ise pazar günü market çalışma saatleri değişiyor. İşte illere göre detaylar

2HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR

HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede vaka sayılarına göre kısıtlamaların kaldırıldığı hatırlatıldı.Genelgeye göre, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatleri düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendi.

3SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni açıklama yapıldı. Açıklamada düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlamanın geçerli olacağı saatlere değinildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerdeki vatandaşların, temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir. Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayiler açık olacaktır. Online sipariş firmaları da pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir. Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günü ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir. Covid-19 salgını ile mücadelemiz sona erip eski normale dönünceye kadar temizlik, maske, mesafe kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz."

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KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER)
< br>Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.
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TURUNCU KATEGORİ (YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER)

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, KırşehirSARI KATEGORİ (ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

MAVİ KATEGORİ (DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

Şırnak

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