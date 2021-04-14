Marketler kaçta açılacak ve kaçta kapanacak? Hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri değişti
Marketlerin çalışma saatleri yeniden güncellendi. Milyonları ilgilendiren Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre sokağa çıkma yasağının hafta içi saat 19.00'da başlayacağı ve sabah 05.00'da sona ereceği bildirildi. Hafta sonları ise cumartesi ve pazar gününü kapsayacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market, bakkal, kuruyemişçi v.b işletmelerin çalışma saatleri yeniden güncellendi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda marketler saat 10.00'da faaliyetlerine başlayabilecekler. İşte, hafta sonu ve hafta içi marketlerin çalışma saatleri.
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Marketlerin kaçta açıldığı ve kaçta kapandığı son gelişmeler ile yeniden gündeme geldi. Koronavirüs tedbirlerinde yeni yol haritasını belirleyen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Ramazan ayının ilk 2 haftasında kısmi kapanma uygulanmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeyle hafta sonu marketler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı sürede marketler online siparişlerini teslim edebilecek. İşyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.
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HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek." ifadelerine yer verildi.
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Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
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Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.
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HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATİ
Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.
Bu bilgilere göre marketlerin hafta içinde saat 18.00'da kapanacağı ön görülüyor. Hafta içi marketlerin çalışma saatleri için yeni bir açıklama yapılmadı.