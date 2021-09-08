İzmir'deki market cinayetinin ayrıntıları: Özkan çiftini kim öldürdü?

ZEYTİNLİKLERİ DE KUNDAKLANMIŞ Soruşturmayı sürdüren jandarma, çiftin bağlantıda bulunduğu kişileri de saptayıp, ifadelerine başvurmaya başladı. Gece yarısından sonra alışveriş için markete gelen müşteri tarafından cesetleri bulunan çiftin, o saatte markette olduğunu bilen birilerinin cinayeti işlediği ihtimali üzerinde duran ekipler, cep telefonu kayıtlarını da son görüştükleri kişilerden başlayarak, incelemeye aldı. Bazı yakınları, yıllardır market işleten Hasan Hüseyin ve eşi Şenay Özkan'ın, İstanbul'da üniversitede okuyan kızları Begüm ile Aysel Özkan için iş yerini gece de açık tuttuklarını söyledi. Bazı mahalle sakinleri ise çevrelerine yardım eden, iyi ilişkileri bulunan çiftin ekonomik olarak iyi durumda olduğunu özellikle kardeşlerine ait arazi ve evi de satın aldıklarını anlattı. Jandarmanın, araştırmalarında, yakınlarından aldığı en dikkat çekici bilgi ise çiftin sahibi olduğu zeytinliğin bir süre önce kundaklandığı oldu. Buradan yola çıkarak, çiftin bir süredir tehdit ediliyor olabilecekleri ihtimali üzerinde de duran jandarma, özellikle ekonomik bağlantılarını, hesap hareketlerini de araştırmaya dahil etti.