İzmir'deki market cinayetinin ayrıntıları: Özkan çiftini kim öldürdü?
İzmir'in Selçuk ilçesinde Hasan Hüseyin Özkan (55) ile 24 yıllık eşi Şenay Özkan (54), işlettikleri markette kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla öldürüldü. Özkan çiftinin katil ya da katilleri için araştırmalar sürdürüyor. Peki, Özkan çiftini kim öldürdü?
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Çamlık Mahallesi'nde büyük korku ve panik yaratan cinayet, 6 Aralık gecesi 01.45 sıralarında işlendi. Uzun zamandan beri köyde yaşayan ve Hasan Bey Market'i işleten Hüseyin Özkan (55) ile 24 yıllık eşi Şenay Özkan (54), işlettikleri markette ölü bulundular.
Silah sesini duyup markete gelen çevre sakinleri, Özkan çiftini, yerde kanlar içinde bulup, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Hasan Hüseyin Özkan ve eşi Şenay Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
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CİNAYETİN SIRRINI ÇİFTİN BAĞLANTILARI ÇÖZECEK
İlk etapta kurşunla öldürülmüş gibi görünen çiftin, otopsi raporunda çivi ya da vida gibi bir aletle kafalarına darbe vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.İstanbul'da üniversitede eğitimlerini devam ettiren ve acı haber sonrası apar topar İzmir'e gelen Begüm ve kardeşi Ayser Özkan'ın da teyzelerinin ve aile büyüklerinin desteği ile ayakta durdukları öğrenildi.
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ZEYTİNLİKLERİ DE KUNDAKLANMIŞ
Soruşturmayı sürdüren jandarma, çiftin bağlantıda bulunduğu kişileri de saptayıp, ifadelerine başvurmaya başladı. Gece yarısından sonra alışveriş için markete gelen müşteri tarafından cesetleri bulunan çiftin, o saatte markette olduğunu bilen birilerinin cinayeti işlediği ihtimali üzerinde duran ekipler, cep telefonu kayıtlarını da son görüştükleri kişilerden başlayarak, incelemeye aldı. Bazı yakınları, yıllardır market işleten Hasan Hüseyin ve eşi Şenay Özkan'ın, İstanbul'da üniversitede okuyan kızları Begüm ile Aysel Özkan için iş yerini gece de açık tuttuklarını söyledi. Bazı mahalle sakinleri ise çevrelerine yardım eden, iyi ilişkileri bulunan çiftin ekonomik olarak iyi durumda olduğunu özellikle kardeşlerine ait arazi ve evi de satın aldıklarını anlattı. Jandarmanın, araştırmalarında, yakınlarından aldığı en dikkat çekici bilgi ise çiftin sahibi olduğu zeytinliğin bir süre önce kundaklandığı oldu. Buradan yola çıkarak, çiftin bir süredir tehdit ediliyor olabilecekleri ihtimali üzerinde de duran jandarma, özellikle ekonomik bağlantılarını, hesap hareketlerini de araştırmaya dahil etti.